DK Logistik GmbH Olpe hat Insolvenz angemeldet

Die DK Logistik GmbH mit Sitz in Olpe hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das Logistikunternehmen wird durch den Geschäftsführer David Kreiser vertreten und organisiert den Transport, die Lagerung von Waren und Gütern aller Art sowie die Vermittlung solcher Dienstleistungen. Nach Angaben des Geschäftsführers sei es das Ziel, die DK Logistik GmbH „kurz- oder mittelfristig“ an ein „befreundetes Unternehmen“ weiterzugeben. Sowohl die Fahrer als auch die Kundschaft sei geblieben. Zu den Gründen der Insolvenz wollte sich David Kreiser nicht äußern.

In vollem Umfang fortführen

Das zuständige Insolvenzgericht hat als vorläufigen Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Peer Jung bestellt, Partner der Insolvenzrechtskanzlei Henningsmeier Rechtsanwälte mit Sitz in Köln. Jung hat sich nach seiner Bestellung am 17. Januar in Gesprächen mit der Geschäftsführung ein Bild der Lage gemacht und wird in den kommenden Wochen die zur Verfügung stehenden Optionen zur Sanierung des Unternehmens prüfen, teilt er auf Anfrage unserer Zeitung mit. Jung wird den Geschäftsbetrieb des Unternehmens während des gesamten vorläufigen Insolvenzverfahrens in vollem Umfang fortführen. Alle Aufträge und Leistungen des Unternehmens werden weiterhin erbracht.

Das Unternehmen betreibt 6 Lastzüge im Nah- und Fernverkehr. Die Löhne und Gehälter der 9 Mitarbeiter sind über das Insolvenzgeld bis Ende März 2020 gesichert. „Die Mitarbeiter haben gefasst reagiert und sind weiterhin mit vollem Engagement bei der Sache“, so Jung.