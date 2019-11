DLRG und Feuerwehr suchen weiter nach vermissten Mann

Finnentrop. Mit etwa 50 Einsatzkräften nahmen Feuerwehr und DLRG am Samstag die Suche nach einem vermissten Mann am Lenne-Obergraben in Finnentrop wieder auf.

Mit starken Einsatzkräften haben die Finnentroper Feuerwehr und die DLRG am Samstagmittag die Suche nach dem vermissten Mann aus Lennestadt fortgesetzt. Die Suche der etwa 50 Einsatzkräfte konzentriert sich dabei auf den Obergraben der Lenne am Rande des Gewerbegebietes zwischen Frielentrop und Lenhausen. In der Nähe des Obergrabens war am Freitag das Auto des 70-Jährigen gefunden worden.