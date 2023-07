Dorf-AG Würdinghausen lädt zum „Dinner in Weiß“

Susanne Lazzaro, Karl-Josef Cordes, Birgit Bulle und Jonas Sasse freuen sich auf das zweite "Dinner in Weiß" in Würdinghausen (von links).

Würdinghausen. Gemeinschaft und Spaß stehen im Vordergrund beim zweiten „Dinner in Weiß“ in Würdinghausen. Für die Gäste gibt es einige Regeln zu beachten.

„Es könnte ein schöner Sommerabend werden“, steht am Kopf des Plakats zum zweiten „Dinner in Weiß“ in Würdinghausen. Wird es, davon ist die Dorf AG Würdinghausen überzeugt. Am Samstag, 29. Juli, von 18 bis 23 Uhr verwandelt sich der Wiesenweg mitten im Ort wieder in eine Schlemmermeile mit allem drum und dran – und natürlich ganz in weiß.

Wenn es um Restaurants, Speisen und Kulinarik geht, waren unsere französischen Nachbarn schon immer Vorbilder. So ist es kein Wunder, dass 1988, also vor 35 Jahren, das dort erste „Dinner in White“ veranstaltet wurde. Damals, im sommerheißen Paris, entstand die Idee, ein gemeinsames Picknick an einem öffentlichen Ort in vollständig weißer Kleidung an weiß gedeckten Tischen mit selbst mitgebrachten Speisen und Getränken abzuhalten.

Damit sind die Grundpfeiler dieses Events bereits gesteckt. Das Vorbereitungsteam der Dorf AG, quasi der Dachverband aller örtlichen Vereine, hat keine Sorge, dass das „Dinner in Weiß“ nicht funktionieren wird. Denn die Erfahrungen von der Premiere in 2018 sind bei allen noch sehr präsent. Mehr als 150 weiß gekleidete Würdinghauser, darunter viele Clubs und Cliquen, folgten damals der Einladung in den Wiesenweg, „und es war so schön, ein wunderbarer Abend“, erinnert sich Susanne Lazzaro. Der nach Einbruch der Dunkelheit noch mit einem Feuerwerk abgerundet wurde.

Die Idee hatte damals Karl-Josef Cordes, heute Ortsvorsteher in Würdinghausen, aus Schmallenberg mitgebracht, wo er Zeuge eines solchen Events wurde und dachte: „Das wäre auch was für uns“. Damals war das Event noch als eine Art Teambuilding-Maßnahme für das 750-jährige Dorfjubiläum in 2020 gedacht. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass der große Dorfgeburtstag wegen der Corona-Pandemie ausfallen würde. Das Dinner in Weiß jedenfalls konnte den Würdinghausern keiner mehr nehmen. An diese positive Erfahrung vor fünf Jahren möchte die Dorf AG nun anknüpfen, Gemeinschaft leben, zusammen feiern und genießen. „Wir wollen einfach Spaß haben“, so Susanne Lazzaro.

Was es nicht geben wird, ist „Tanz in Weiß“. Denn Musik aus dem Lautsprecher wird es „grundsätzlich“ nicht geben. Karl-Josef Cordes: „Das ist extra so geplant, damit sich die Leute unterhalten können, das wäre bei lauter Musik nicht möglich.“ Was aber nicht heißt, dass zu späterer Stunde der ein oder andere ein Liedchen anstimmen darf, wie damals vor fünf Jahren.

Wer dabei sein (und nicht auffallen) will, muss komplett weiß gekleidet sein. Tischdekorationen, Geschirr, also Teller, Gläser und Besteck sollten ebenfalls weiß sein. Kerzenständer mit weißen Kerzen würden das Ambiente weiter aufwerten. Die Speisen bringt jeder selbst mit. Hier geht es nach Geschmack und nicht nach der Farbe. Alles, was schmeckt, ist erlaubt, natürlich verpackt in weiße Schüsseln. „Vor 5 Jahren brachten sich eine Gruppen sogar einen eigenen Grill mit“, erinnert sich Karl-Josef Cordes. Susanne Lazzaro, die Bastelkönigin im Ort, erinnert sich an weiße Rosen am Revers der Gäste, an weiße Schals und weiße Hüte und hofft, dass sich die Würdinghauser auch diesmal einiges einfallen lassen werden.

1050 Einwohner

Die Veranstalter hoffen, dass möglichst viele der rund 1050 Einwohner mitmachen, und zwar aus allen Generationen. Vor fünf Jahren der jüngste ein Jahr alt und die älteste Teilnehmerin mehr als 90 Jahre alt. Für Getränke, alkoholisch und nicht alkoholisch, sorgt die Dorf-AG, ebenso wie für Tische, Stehtische, Stühle, Tischwäsche und Hussen. 15 längere Tische sind vorgesehen, dazu weiße Pavillons, falls es doch mal einen Schauer geben sollte.

Ab 18 Uhr am Samstag, 29. Juli, wird alles angerichtet sein. Der Kostenbeitrag pro Person kostet 5 Euro zur Deckung der allgemeinen Kosten wie Versicherung, Absperrmaßnahmen, etc. Eigentlich soll das Dinner in weiß um 23 Uhr offiziell ausklingen, beim letzten Mal gingen die Letzten allerdings erst um 4 Uhr in der Früh nach Hause.

Weil die Veranstaltung auch ohne Musik nicht ganz geräuschlos ablaufen wird, dankt Ortsvorsteher Cordes ausdrücklich den Anwohnern des Wiesenwegs „dafür, dass ihr das mitmacht.“

Wer beim Dinner in Weiß dabei sein will, der wird gebeten sich bis Freitag, 28. Juli, bei Susanne Lazzaro, Tel. 0175/4848989, E-Mail: susanne@tlazzaro.de, anzumelden. Möglichst viele, damit es ein schöner Sommerabend wird.

