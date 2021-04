Dorfhaus Helden: Ostergeschenk ist knapp 200.000 Euro schwer

Der Dorfverein Helden plan, das alte Feuerwehrhaus in ein multifunktional nutzbares Dorfhaus umzubauen. Nun gibt es einen positiven Förderbescheid.

Helden. Frohe Kunde für den Dorfverein Helden: Beim geplanten Umbau des alten Feuerwehrhauses in ein Dorfhaus gibt es reichlich Geld vom Bund.

Den Dorfverein Helden erreichte am Samstag ein besonders schönes Ostergeschenk: Das Projekt „Dorfhaus Alte Feuerwehr“ wird aus dem Dorferneuerungsprogramm 2021 des Bundes mit knapp 200.000 Euro gefördert. Aus dem alten Feuerwehrhaus in Helden soll bekanntlich ein Bürgerhaus werden.

„Auch wenn es uns coronabedingt verwehrt bleibt, auf dieses schöne Ostergeschenk gemeinsam anzustoßen, möchten wir zumindest unsere große Zufriedenheit über das Erreichen dieser sehr wichtigen Etappe ausdrücken, da sehr viele Vereinsmitglieder, Dorfbewohner und weitere Interessierte in den vergangenen 2,5 Jahren sehr viel ehrenamtliche Arbeit, kreative Ideen und auch Geduld in die Projektplanung investiert haben“, freut sich Klaus Gabriel vom Dorfverein in einer Mail, die auch unsere Redaktion erreicht hat.

„Der Aufwand scheint sich nun gelohnt zu haben. Wir freuen uns sehr auf die weiteren gemeinsamen Planungsschritte auf dem Weg zum Dorfhaus Alte Feuerwehr in Helden.“ Ein ausführlicher Bericht folgt.