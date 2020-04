Dorfladen in Ottfingen: Jetzt werden Mitarbeiter gesucht

Aktuell hält der sechsköpfige Vorstand am Zeitplan mit der geplanten Eröffnung des Dorfladens in Ottfingen Ende August fest.

Ottfingen. Die Pläne für den Dorfladen in Ottfingen laufen weiter. Eine neu gegründete Genossenschaft hat die Arbeit der Projektgruppe übernommen.

Die Einkaufs- und Versorgungsgenossenschaft Ottfingen eG hat die Arbeit der Projektgruppe für den Ottfinger Dorfladen übernommen. Zwar erschwert die Corona-Krise die Umsetzung der Pläne, doch soll der Zeitplan eingehalten werden. Darüber informiert Olaf Arns vom Vorstand in einer Pressemitteilung.

Gerade noch rechtzeitig wurde die Genossenschaft am 6. März gegründet. „Hätten wir die Gründungsversammlung auch nur eine Woche später angesetzt, hätte uns der Corona-Virus einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht“, so der Vorsitzende, Robert Kirchner-Quehl. Neben der finalen Planung des Ladens in Bezug auf die Inneneinrichtung, der Anmeldung und Eintragung der Genossenschaft ins Genossenschaftsregister sowie der Akquise des benötigten Personals, steht die Sicherstellung der Finanzierung im Fokus.

So wurden alle Personen persönlich aufgefordert, ihre Zusage zur Zeichnung von Anteilen durch ihren Beitritt zur Genossenschaft umzusetzen. „Die meisten Personen haben ihre Beitrittserklärung mittlerweile abgegeben. Aber uns fehlen derzeit noch knapp 65 Anteile“, so Stefan Klör. „Ich gehe davon aus, dass einige die Abgabe schlicht vergessen haben.“

Nicht nur für Mitglieder

Es gab immer wieder das Gerücht, dass zukünftig nur Mitglieder der Genossenschaft im Laden einkaufen können. „Dies ist natürlich nicht so“, so die stellvertretende Vorsitzende Janina Stock. „Wir sind zukünftig froh über jeden, der uns durch seinen Einkauf unterstützt. Unser Motto lautet ja auch ‚Unser Dorf – Der Laden für Alle!‘“

Ein wichtiger Pfeiler im neuen Dorfladen werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Laden sein. „Wir haben jetzt die Suche nach den hauptamtlichen Beschäftigten gestartet und dazu eine erste Stellenanzeige auf der Homepage der Genossenschaft veröffentlicht. Hier suchen wir im ersten Schritt vor allem die zukünftige Marktleitung, um diese Person frühestmöglich an den Planungen beteiligen zu können“, informiert Janina Stock. So sind bereits erste Initiativbewerbungen für die insgesamt geplanten vier Fach- und acht Aushilfsstellen eingegangen.

Der Genossenschaftsverband in Düsseldorf muss sowohl bei der Gründung als auch beim späteren Betrieb der Genossenschaft einbezogen werden. So stellt der Genossenschaftsverband als unabhängiger Wirtschaftsprüfer fest, ob ein Konzept nachhaltig wirtschaftlich tragbar ist. Hierfür wurden gut 500 Stunden investiert. „Heute gab es die telefonische Rückmeldung, dass die Prüfung erfolgreich abgeschlossen wurde“, so Vorstandsmitglied Olaf Arns. „Dies ist ein wichtiger Schritt zur Eintragung der Genossenschaft ins Genossenschaftsregister.“

Sehr gute Vorarbeit

Die größten Schwierigkeiten bereitet die Corona-Krise derzeit bei der Finalisierung des Ladenkonzeptes. „Wir tun uns derzeit schwer, die Fachkräfte an einen Tisch zu bekommen“, schildert Vorstand Jochen Bruch die ungeplanten Herausforderungen. Aktuell hält der sechsköpfige Vorstand am Zeitplan mit der geplanten Eröffnung Ende August fest. Dazu sind aber noch viele weitere Themen abzuarbeiten. Auch wurden die Gespräche mit potenziellen Lieferanten fortgesetzt. „Aber auch hier müssten wir eigentlich mehr Tempo aufnehmen, was aber durch die Corona-Krise ebenfalls schwierig ist. Wir können aber auch hier schon auf die sehr gute Vorarbeit der Projektgruppe ‚Dorfladen‘ der Zukunfts-Werkstatt-Ottfingen e.V. aufbauen“, so der Vorsitzende.