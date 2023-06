Dorfwettbewerb auf Bundesebene: Bronze für Milchenbach

Milchenbach/Berlin. Zweimal holte das Lennestädter Dorf Gold auf Bundesebene. Diesmal landete Milchenbach auf dem dritten „Treppchen“, verbunden mit 5000 Euro.

Zweimal hat das Lennestädter Dorf Milchenbach auf Bundesebene Gold beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ bzw. früher „Unser Dorf soll schöner werden“ gewonnen. Mit großen Hoffnungen waren die Milchenbacher daher erst als Stadt-, dann als Kreis- und Landessieger in diesem Jahr wieder in den alle drei Jahre stattfindenden Bundeswettbewerb eingestiegen. Doch das „Triple“ wurde ihnen verwehrt: Diesmal heißt das Ergebnis „Bronze“. Zusammen mit fünf weiteren der 22 Finalisten landete Milchenbach diesmal auf dem dritten „Treppchen“.

Drei andere Dörfer aus Nordrhein-Westfalen kamen weiter nach oben: Marbeck im Kreis Borken gewinnt Gold, Benroth aus dem Oberbergischen Kreis und Lütgeneder im Kreis Höxter erhielten Silber. Insgesamt gab es siebenmal Gold, neunmal Silber und sechsmal Bronze.

Silke Gorißen, Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, beglückwünschte die nordrhein-westfälischen Siegerdörfer des 27. Bundeswettbewerbs. „Es ist beeindruckend, wie stark sich die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner mit Herz und Seele für ihre Heimat einbringen, auch in aktuell schwierigen Zeiten. Durch Ihre Teilnahme am Wettbewerb haben Sie einen großen Stein ins Rollen gebracht. Jede und jeder einzelne von Ihnen hat dazu beigetragen, dass der Dorfwettbewerb lebt und dass er Leben in die Dörfer bring. Denn der Wettbewerb ‚Unser Dorf hat Zukunft‘ hat genau dieses Ziel: Er soll Anstoß sein für Eigeninitiative und Engagement, für eine lebendige Dorfgemeinschaft.“ Der Bundesminister für Ländliche Räume, Cem Özdemir: „Die vielen Engagierten und Ehrenamtlichen haben eindrucksvoll gezeigt: Unsere Dörfer und ländlichen Regionen haben Zukunft! Die Menschen vor Ort haben sich ganz unterschiedlich den Herausforderungen in ihren Gemeinschaften gestellt und ihre Vorstellungen von einem attraktiven Dorfleben verwirklicht. Entscheidend ist, und das gilt für alle Teilnehmenden: Wer sich mit Herzblut und guten Ideen einsetzt, leistet einen wichtigen Beitrag für lebenswerte und zukunftsfähige ländliche Regionen. Alle teilnehmenden Dörfer haben ein Beispiel dafür gegeben, wie viel sich mit Engagement und pragmatischen Konzepten erreichen lässt. Weiter so!“

Auch Karl Werring, Präsident der Landwirtschaftskammer NRW, gratulierte den Siegerdörfern aus Nordrhein-Westfalen. Die Landwirtschaftskammer ist in Nordrhein-Westfalen mit der Durchführung des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ beauftragt.

Die Bronzemedaille ist mit einem Preisgeld von 5000 Euro verbunden. Im Januar 2024 findet die festliche Siegerehrung auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin im Rahmen eines großen Dorffestes statt.

