Dorfwettbewerb Drolshagen: Eichen auf Platz eins

Drolshagen. Vier Dörfer im Stadtgebiet Drolshagen stellten sich der Bewertungskommission. Warum Eichen/Eichenermühle die Nase vorn hat.

Im Zuge des diesjährigen Gemeindewettbewerbs der Stadt Drolshagen „Unser Dorf hat Zukunft“ stehen die Ergebnisse fest: Gemeindesieger ist Eichen/Eichenermühle, Sonderpreise erhalten Halbhusten, Berlinghausen und Essinghausen. Eichen/Eichenermühle wird zum Kreiswettbewerb gemeldet.

An Eichen fließen somit 600 Euro Preisgeld. Den mit 400 Euro dotierten Sonderpreis erhielt Halbhusten für das lebendige und aktive Dorfleben, das in zahlreichen Gemeinschaftsaktionen zum Ausdruck kommt. 350 Euro fließen an Berlinghausen für die Erstellung und Umsetzung eines Konzepts für eine nachhaltige Dorfentwicklung. 300 Euro gehen mit dem Sonderpreis an Essinghausen für das harmonische Dorfbild mit der regional typischen Grüngestaltung von allgemeinen und privaten Flächen.

Darüber hinaus hat die Bewertungskommission Geldpreise für besondere Dorfaktivitäten ausgelobt. Eichen bekommt 200 Euro für die Neugestaltung des Dorfhauses. Für die Projektprämie werden die Dörfer Berlinghausen und Eichen an den Kreis gemeldet.

Ab Montag Besichtigung

Der Termin und der Ort der Preisverleihung „Unser Dorf hat Zukunft 2023“ wird gesondert mitgeteilt.

Die Bewertungskommission bestand aus dem Vorsitzenden Georg Melcher, Dr. Margot Holthoff, Elke Feibel, Mirco Fallak, Peter Heinemann, Christoph Lütticke und Sarah-Julia Stadtfeld (Stadt Drolshagen).

Am Montag, 7. August, hatte die Besichtigung in Halbhusten begonnen, wo zahlreiche Bewohner und Bewohnerinnen jeden Alters die Kommission in Empfang nahmen, um ihr Dorf von der besten Seite zu präsentieren. Am nächsten Tag ging es weiter nach Essinghausen. Viele Dorfbewohner hatten sich versammelt, um zusammen mit Ortsvorsteherin Bernadette Hundt der Kommission einen Eindruck über das dörfliche Zusammenleben zu vermitteln. Der dritte Tag der Begehung fand in Berlinghausen statt. Einige Dorfbewohner empfingen die Kommission bei gutem Wetter und zeigten, was ein Dorf gemeinsam erreichen kann. Den Abschluss machte Eichen. Auch dort wurde die Kommission von einer Vielzahl von Bewohnern herzlich willkommen geheißen. Sie vermittelten ein gutes Zusammenleben und zeigten bei herrlichen Sommertemperaturen ihr Dorf. Alle Dörfer haben ihre bürgerschaftlichen Projekte vorgestellt und konnten mit einer hervorragenden Präsentation glänzen.

