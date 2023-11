Michael Becker, Jörg Dornseifer, Bürgermeister Björn Jarosz und Prof. Dr. Stephan Becker beim symbolischen Spatenstich für die Erweiterung des Dornseifer-Marktes in Welschen Ennest (von links).

Einzelhandel Dornseifer-Markt in Welschen Ennest wird größer und moderner

Welschen Ennest. Symbolischer Spatenstich für die Erweiterung des Dornseifer-Marktes in Welschen Ennest. Firmengruppen investieren zwei Millionen Euro.

Die Vorbereitungen zur Erweiterung des Dornseifer – Frischemarkts in Welschen Ennest sind inzwischen abgeschlossen. Nach den Bauplanungen durch die Becker Immobilien GmbH & Co. KG und der Einrichtungsplanung durch die Firma Dornseifer, Betreiber des Marktes, machten die Gemeinde Kirchhundem und der Kreis Olpe mit der Baugenehmigung die zentralörtliche Entwicklung in Welschen Ennest möglich. Das Projekt wird nun auf Grundlage des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) sowie des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) umgesetzt.

+++ Lesen Sie auch: Hackerangriff auf Kommunen: Online-Bezahlsysteme fallen komplett aus +++

Zunächst wird in einem ersten Schritt die Parkplatzerweiterung vorgenommen. Sobald diese Arbeiten zum Jahreswechsel abgeschlossen sein werden, beginnen die Hochbauarbeiten für die Erweiterung des bestehenden Marktes. Mit dem anschließenden Ausbau wird der Markt sowohl in seinem äußeren Erscheinungsbild als auch im Inneren „Fit für die Zukunft“ gemacht. Das Gebäude wird energetisch aufgerüstet, die Fassade neugestaltet und im Inneren einer vollständigen Erneuerung inklusive Fußboden, Beleuchtung, Kühl- und Bedienungstheken mit Wärmerückgewinnung sowie Regalsystemen ausgestattet. Der Parkplatz wird mit Ladesäulen für die Elektromobilität und das begrünte Dach mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.

+++ Auch interessant: Attendorn: Nahost-Konflikt das Thema beim Antisemitismus-Tag +++

Zusammen werden die Familien Becker und Dornseifer ca. 2,0 Millionen Euro investieren und hierbei – gemäß der Unternehmensstrategie beider Unternehmensgruppen – heimische Bau- und Handwerksunternehmen berücksichtigen. Bis zur Eröffnung im Sommer 2024 entsteht ein Dornseifer-Frischemarkt im modernen und zukunftsweisenden Outfit mit einem vielseitigen Warenangebot sowohl in Selbstbedienung als auch mit kompetenter Bedienung und ausreichenden Parkflächen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe