Dr. Stefan Bollmann neuer Chefarzt der Attendorner Chirurgie

Attendorn. Chefarzt-Wechsel in der Attendorner Helios-Klinik: Dr. Bollmann übernimmt mehr Verantwortung. Worauf es ihm beim Umgang mit Patienten ankommt.

Ein neues Kapitel beginnt in der Helios Klinik Attendorn mit der Ernennung von Dr. Stefan Bollmann zum Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Nachdem er seit Februar 2022 als Leitender Oberarzt im Team gewirkt hat, übernimmt er nun die Verantwortung für diese wichtige Position und tritt damit die Nachfolge von Dr. Bebobru an.

Die Helios Klinik Attendorn begrüßt Dr. Stefan Bollmann als neuen Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Seine Berufung ist ein klares Zeichen für Kontinuität und Wachstum in der Klinik, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch seine bisherige Rolle als Leitender Oberarzt ist er mit den Abläufen und Zielen der Abteilung bestens vertraut, was eine nahtlose Übernahme der Führungsposition ermöglicht.

„Es erfüllt mich mit großer Freude, bekannt geben zu können, dass Dr. Stefan Bollmann die Leitung der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie übernimmt“, sagt Frau Dr. Prajzel, Klinikgeschäftsführerin des Attendorner Krankenhauses. „Die Tatsache, dass wir die Position aus unseren eigenen Reihen besetzen können, unterstreicht nicht nur die herausragende Qualität unserer Mitarbeitenden, sondern zeigt auch das Vertrauen in Dr. Bollmanns Fähigkeiten und Fachkompetenz.“

Experte für schonende Eingriffe

Dr. Bollmanns Expertise liegt besonders in der minimalinvasiven Chirurgie, einer hoch spezialisierten Technik, die schonende Eingriffe ermöglicht. Sein breites Wissensspektrum und seine umfangreichen operativen Fähigkeiten zeichnen ihn aus. Dank seiner langjährigen Erfahrung kann er ein vielseitiges Behandlungsspektrum abdecken und Patienten innovative und schonende Lösungen bieten.

In einer modernen Chirurgie legt der neue Chefarzt Wert darauf, dass Patienten minimale Schmerzen erfahren und rasch wieder mobil sind, um zügig zu ihrem Alltag zurückkehren zu können. Die Patientenversorgung hat sich in den letzten Jahren zunehmend verbessert, wobei moderne Verfahren wie das ICG (Indocyaningrün)-Verfahren zur Anwendung kommen, um Komplikationen zu minimieren. Dr. Bollmann betont die Wichtigkeit einer auf Augenhöhe stattfindenden Beziehung zwischen Arzt und Patient, um eine individuelle und umfassende Betreuung zu gewährleisten.

Teamarbeit als Erfolgsfaktor

Seine Erwartungen an die Zusammenarbeit? Er legt großen Wert auf Kollegialität und eine positive Atmosphäre im Team. Er ist der Ansicht, dass gute Zusammenarbeit und gegenseitige Wertschätzung die Grundlagen für hervorragende Arbeit bilden.

Dieses Teamgefühl, inspiriert vom Sepp Herberger zugeschriebenen Motto „Elf-Freunde sollt ihr sein“, fördert Exzellenz und Innovation und bildet die Grundlage für erfolgreiche medizinische Versorgung. Moderne Chirurgie kann heute im Idealfall Krankheiten heilen, Funktionen wiederherstellen und die Lebensqualität der Patienten verbessern. Dr. Bollmann betont die enge Kooperation mit anderen medizinischen Fachbereichen wie Gastroenterologie und Anästhesie, um eine ganzheitliche Versorgung zu gewährleisten. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit steht im Zentrum, um den Patienten bestmöglich zu unterstützen.

Jenseits des Operationssaals

Dr. Stefan Bollmann ist nicht nur ein engagierter Chirurg, sondern auch ein liebevoller Vater von vier Kindern. Er verbringt gerne Zeit mit seiner Familie und ist ein leidenschaftlicher Wanderer, der die Natur liebt. In seiner Freizeit hört er gerne Heavy Metal Musik und besucht Konzerte, was zeigt, dass er auch außerhalb des Operationssaals eine vielseitige Persönlichkeit hat.

Die Helios Klinik Attendorn freut sich auf die kommende Ära unter der Leitung von Dr. Stefan Bollmann. Seine Fachkompetenz, sein Engagement für Innovation und sein Patientenfokus versprechen eine positive und innovative Weiterentwicklung der Allgemein- und Viszeralchirurgie in Attendorn.

