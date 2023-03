Drei Metalldiebe werden in Meggen bei ihrer Tat gefilmt

Lennestadt. Drei Täter sind in einen metallverarbeitenden Betrieb in der Walzwerkstraße eingedrungen. Die Täter wurden bei ihrer Tat videographiert.

Am Sonntag (12. März) drangen drei unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr in einen metallverarbeitenden Betrieb in der Walzwerkstraße ein. Dabei wurden offensichtlich Messingteile für einen späteren Abtransport bereitgelegt. Aufgrund bislang nicht bekannter Umstände ließen die Täter jedoch von der weiteren Tatausführung ab und entfernten sich ohne Beute vom Tatort. Die Täter wurden bei ihrer Tat videographiert.

Sie können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter

Männlich, kräftige Statur, schwarze Mundnasenbedeckung, dunkle Kapuzenjacke mit auffälligem weißem Schriftzug in Brusthöhe, helle Schuhe.

2. Täter

Männlich, schlanke Statur, schwarze Jogginghose, schwarzer Kapuzenpullover.

3. Täter

Männlich, dunkle Hose, helle Jacke, dunkle Mütze.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

