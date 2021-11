Olpe: 52-Jähriger stirbt nach Unfall an der Biggetalsperre

Olpe/Kessenhammer. Ein Todesopfer und zwei Schwerverletzte ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Freitagabend an der Biggetalsperre bei Olpe-Kessenhammer.

Der schwere Verkehrsunfall auf der L 563 an der Biggetalsperre am späten Freitagabend hat ein Todesopfer gefordert. Einer der Unfallbeteiligten, ein 52-jähriger Toyotafahrer, erlag im Krankenhaus Olpe seinen schweren Verletzungen. Das teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit.

Der Unfall hatte sich am Freitagabend um 22.15 Uhr ereignet. Als die Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Zerstörung. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 52-jährige Toyotafahrer etwa 500 Meter hinter dem Kreisverkehr an der Talbrücke in Richtung Rhode aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Pkw in einer leichten Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte er frontal mit einem entgegenkommenden BMW zusammen.

Die Insassen des BMW, der 26-jährige Fahrer und seine 29-jährige Beifahrerin, wurden schwerverletzt ins Kreisklinikum Siegen gebracht.

Ursache noch unklar

Die beiden Pkw waren im Kreis Olpe zugelassen und wurden durch die Wucht des Aufpralls total beschädigt, die gesamte Fahrbahn war mit Fahrzeugteilen und Glassplittern übersät. Die Aufräumarbeiten dauerten bis weit nach Mitternacht, die L 563 war bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Zur Klärung und Aufnahme wurde ein Unfallteam aus Köln angefordert.

Laut Polizei entstand bei dem Unfall Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war die Feuerwehr Olpe mit fünf Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften vor Ort.

