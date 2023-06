Diebstahl Dreiste Diebe klauen in Drolshagen tausende Kilogramm Kupfer

Drolshagen. Aus einem metallverarbeitenden Betrieb in Drolshagen haben unbekannte Täter Kupfer gestohlen. Der Beuteschaden ist hoch.

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag (30. Mai, 13 Uhr) und Donnerstag (1. Juni, 8 Uhr) aus einem metallverarbeitenden Betrieb in der Straße „Im Öhlchen“ in Berlinghausen mehrere tausend Kilogramm Kupfer entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten sie ein Rolltor, um sich Zugang zu der Lagerhalle zu verschaffen. Anschließend transportierten sie das Metall mit einem Fahrzeug ab.

Der entstandene Sachschaden sowie der Wert der Beute liegen im insgesamt sechsstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

