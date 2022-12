Dreiste Diebe klauen vier Pedelecs aus Olper Fahrradgeschäft

Olpe. Unbekannte Täter sind in ein Fahrradgeschäft in der „Ziegleistraße“ in Olpe eingebrochen. Aus dem Geschäft wurden vier Pedelecs entwendet.

Am späten Mittwochabend (21.12.2022) brachen unbekannte Täter gegen 23.30Uhr in ein Fahrradgeschäft in der „Ziegleistraße“ ein. Ein Mitteiler hatte die Polizei verständigt, weil er aus der Entfernung zunächst ein verdächtiges „Scheibenklirren“ hörte und anschließend ein Fahrzeug schnell in Richtung „Osterseifen“ weggefahren sah. Obwohl die Beamten nur wenige Augenblicke nach Bekanntwerden am Tatort eintrafen, konnten vor Ort keine Täter mehr angetroffen werden. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Noch in Originalkartons verpackt

Aus dem Geschäft wurden insgesamt vier Pedelecs entwendet, welche noch in Originalkartons verpackt waren. Der Wert der Beute liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Genaue Angaben zum Tatfahrzeug liegen derzeit noch nicht vor. Es könnte sich jedoch um einen Kleintransporter der Marke Mercedes gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

