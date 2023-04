Dreister Diebstahl in Olpe – Junge Männer klauen zwei Handys

Olpe. Eine Frau ließ ihr unverschlossenes Auto in Olpe für einen Moment unbeobachtet. Das nutzte eine Gruppe junger Männer aus und klauten die Handys.

Am Dienstag (11. April) hat eine Gruppe junger Männer gegen 19:15 Uhr aus einem geparkten Pkw zwei Mobiltelefon gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kaufte die Geschädigte gemeinsam mit einer Zeugin in einem Supermarkt in der Straße „Auf der Fohrt“ in Olpe ein. Sie brachte ihre Einkäufe zu ihrem Fahrzeug, was sie jedoch nicht verschloss. Anschließend entfernte sie sich einige Meter von ihrem Fahrzeug und ließ dieses unbeobachtet. Diesen Augenblick nutzten zwei junge Männer, um die in dem Fahrzeug zurückgelassenen Telefone aus dem Fahrzeuginneren zu stehlen.

Zeugenangaben zufolge beobachtete ein dritter Mann die Frauen und stand „Schmiere“. Gemeinsam flüchteten sie anschließend in Richtung eines Supermarktes in der Martinstraße. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die jedoch erfolglos verlief.

Die Zeuginnen beschrieben die Täter folgendermaßen:

Aussehen: kurze dunkle Haare, dunkler Hauttyp (südländischer Phänotyp)

Alter: ca. 16-20 Jahre alt

Bekleidung: dunkel blaue Jogginganzüge

eine Person trug eine weiße Adidas-Basecap

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

