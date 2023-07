Dreister Diebstahl in Wenden: Täter zapfen Diesel aus Lkw

Wenden. Aus einem Lkw, der in Gerlingen abgestellt war, haben unbekannte Täter Diesel abgezapft – und zwar 300 Liter. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit zwischen Samstag (22. Juli, 1.00 Uhr) und Montag (24. Juli, 4.50 Uhr) an einer Lkw-Zugmaschine zu schaffen. Diese war in der Papiermacherstraße in Gerlingen abgestellt. Der Fahrer hatte festgestellt, dass insgesamt fast 300 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank abgezapft worden waren. Bei einem durchschnittlichen Kraftstoffpreis von 1,64 Euro entstand somit ein Schaden von ca. 500 Euro.

Angaben zu verdächtigen Beobachtungen oder Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

