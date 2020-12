Unfallflucht Drift-Versuch endet in Olpe mit Unfall – Fahrer flüchtet

Olpe. Ein Autofahrer in Olpe wollte driften, verlor dabei aber die Kontrolle über seinen Wagen. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er davon.

Ein Versuch zu driften, ist in Olpe mit einem Unfall zu Ende gegangen, bei dem ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. Ein Autofahrer wollte, wie die Polizei Olpe berichtet, in der Nacht zu Mittwoch gegen 0.05 Uhr mit einem Drift vom Gelände eines Autowaschcenters auf die Ziegeleistraße fahren. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über seinen Wagen, der gegen das Verkehrszeichen prallte und quer zur Fahrbahn zum Stehen kam.

Zeugen meldeten, dass der Fahrer zunächst ausstieg, um sich die Schäden anzusehen und anschließend in Richtung Innenstadt davonfuhr. Sie gaben Hinweise zur Automarke und dem Kennzeichen an die Polizei weiter. Weitere Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.