Dritter Versuch: Dirk Bischoff ist Vogelkönig in Attendorn

Attendorn. Das neue Vogelkönigspaar der Attendorner Schützengesellschaft von 1222 steht fest: Auf Marcel Louwen und Nina Friedrichs folgt Familie Bischoff.

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei – und deswegen hat’s Dirk Bischoff im dritten Versuch auch geschafft: Der 45-Jährige, der sein Geld in der Sanitärbranche verdient (Bischoff Haustechnik GmbH – Baddesign, Sanitär, Heizung, Klima), ist neuer Vogelkönig der Attendorner Schützengesellschaft von 1222. „Das wurde auch mal Zeit“, freute sich die neue Majestät, die sich am frühen Montagmorgen unter der Vogelstange gegen Jens Selter und Michael Schulte durchsetzte. In einem sehr guten Schießen fiel der Vogel bereits mit dem 76. Schuss.

Neue Königin in der Hansestadt ist Frau Nicole (44), die als Groß- und Einzelhandelskauffrau arbeitet. Die Familie komplettieren die beiden Söhne Leon (16) und Luca (13). Dirk Bischoff, Sohn des ehemaligen Hauptmanns Werner Bischoff, ist in der Schützengesellschaft als Begleitoffizier der 1. Kompanie aktiv. In seiner Freizeit fährt Bischoff gerne Oldtimer und seine Harley Davidson. Das neue Königspaar folgt auch Marcel Louwen und Nina Friedrichs. Neuer Scheibenkönig in Attendorn ist Jens Selter.

