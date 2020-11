DRK will zweiten Kindergarten in Attendorn-Ennest bauen

Das Deutsche Rote Kreuz plant den Bau eines zweiten Kindergartens in Ennest. Bekanntlich betreibt das DRK bereits das „Regenbogenland“ in dem Attendorner Ortsteil. „Ennest wächst. Wir sehen an unseren Anmeldezahlen, dass wir schon jetzt nicht mehr alle Kinder unterbekommen. Insofern ist der Bedarf für einen weiteren Kindergarten hier, grundsätzlich aber auch in der ganzen Stadt, vorhanden“, erklärt Torsten Tilmann, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes, zu den Beweggründen eines zweiten Kindergartens. Das DRK plant, in einem ersten Bauabschnitt, idealerweise schon im kommenden Jahr, einen Baukörper für zwei Gruppen zu errichten. Und zwar ausdrücklich mit der Option, eines Tages den Kindergarten um zwei weitere Gruppen zu ergänzen.

Eigentümer sind einverstanden

„Unter besonderer Berücksichtigung der an den Ortsteil Ennest angrenzenden Industriegebiete (...) sowie der Größe des Ortsteils und der umgebenden Wohngebiete ist der Ausbau eines wohnort- bzw. beschäftigungsnahen Betreuungsangebotes an dieser Stelle des Stadtgebietes sinnvoll und notwendig“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt zu dem geplanten Bauvorhaben. Hinzu kommt, dass mindestens ein weiteres Wohnbaugebiet in Ennest in der Pipeline steht. Auch hier werden perspektivisch sicherlich Familien mit kleinen Kindern einziehen. Ein Blick auf den aktuellen Bedarfsplan des Kreises Olpe bestätigt: In der Hansestadt gibt es aktuell einen Bedarf für rund 60 weitere Kindergartenplätze.

Nummer elf soll folgen Das Deutsche Rote Kreuz , Kreisverband Olpe, betreibt bislang zehn Kindergärten, in Ennest soll Nummer elf folgen. In Attendorn sind es aktuell vier Kindergärten. Der Kindergarten „ Regenbogenland “ am Biekegang befindet sich nicht weit entfernt von der geplanten neuen Kita an der Ritterlöhstraße.

Gebaut werden soll der neue DRK-Kindergarten in der Ritterlöhstraße – direkt gegenüber der Schützenhalle. Dort befinden sich aktuell noch fünf unbebaute Grundstücksflächen. Wichtig: Die privaten Grundstückseigentümer haben laut Stadt bereits ihr Einverständnis gegeben. Bevor jedoch das DRK einen Bauantrag für das knapp 3000 Quadratmeter große Grundstück stellen kann, muss die Politik in einem ersten Schritt ihr Einverständnis geben und den Bebauungsplan für diesen Bereich ändern. Aktuell ist er nämlich noch als Wohnbaufläche gekennzeichnet – und nicht als Sonderfläche „Kindergarten“.

Immer weiter ausgebaut

Uli Bock, Fraktionschef der SPD, wohnt in Ennest und weiß: „Wir haben hier in Ennest ein großes Einzugsgebiet. Heutzutage kommen die Kleinen immer früher in den Kindergarten. Aus diesen Gründen brauchen wir den zweiten Kindergarten.“ So sieht es auch Uli Selter (CDU), der als Lehrer an der Ennester Grundschule unterrichtet und erklärt: „Ein weiterer Kindergarten sichert die Zukunft der Grundschule. Es ist wichtig, dass die Kinder aus Ennest und der nahen Umgebung miteinander im selben Umfeld groß werden. Dafür spielen Kindergartenplätze eine sehr entscheidende Rolle.“

Der Kindergarten „Regenbogenland“ sei in den vergangenen Jahren immer wieder baulich erweitert worden, um den Bedarfen gerecht zu werden. Mittlerweile sei die Kapazitätsgrenze aber erreicht. Selter: „Hinzu kommt, dass viele Eltern in unserem Industriegebiet arbeiten und im Notfall schnell am Kindergarten sein können.“ Es sei daher nicht vertretbar, dass Kinder in der Betreuung in anderen Stadtteile untergebracht würden. Deshalb ist die geplante Kita umso wichtiger.