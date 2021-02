Blaulicht Drogen am Vorabend: 29-Jähriger baut Unfall in Finnentrop

Finnentrop. Ein 29-Jähriger kam am 15. Februar in Finnentrop mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Er hatte am Vorabend nicht nur Bier getrunken..

Am Morgen des 15. Februars hat sich auf der Weringhauser Straße in Finnentrop ein Unfall ereignet. Der 29-jährige Fahrer stand nach Angaben der Polizei unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Zunächst befuhr der junge Mann mit seinem Pkw die Straße in Richtung Bamenohl. Dabei kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Dadurch wurde der Pkw auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geschleudert und kam dort zum Stehen.

Bier getrunken und Drogen konsumiert

Bei der Unfallaufnahme gab der Fahrer an, müde gewesen zu sein und einen Sekundenschlaf gehabt zu haben. Zudem habe er am Vorabend Bier getrunken und Drogen konsumiert. Ein durchgeführter Drogenschnelltest fiel positiv auf Amphetamine aus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert, der auf eine deutliche Alkoholisierung hinwies. Die Beamten nahmen den Beschuldigten mit auf die Polizeiwache zur Blutprobenentnahme. Zudem stellten sie den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Es entstand eine Schadenshöhe an dem Pkw im vierstelligen Eurobereich. Zudem wies die Leitplanke Beschädigungen im dreistelligen Eurobereich auf.