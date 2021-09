Drolshagen: 12-Jähriger bei Fahrradunfall schwer verletzt

Drolshagen. Ein 12-jähriger Radfahrer kam auf der K 36 in Drolshagen zu Fall und stürzte schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Bei einem Alleinunfall am Mittwoch, 1. September, gegen 17.10 Uhr auf der K 36, kurz nach dem Ortseingang Drolshagen-Hammerteich, hat sich ein 12-jähriger Radfahrer verletzt. Als er eine langgezogene Linkskurve aus Richtung Beul kommend befuhr, stürzte er aus noch unbekannter Ursache. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Kinderkrankenhaus. An dem Fahrrad entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich, so die Polizei.

