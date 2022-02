Drolshagen: : 16-jähriger Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Drolshagen. Aus derzeit noch nicht ermittelten Gründen bemerkte ein 16-jähriger Motorradfahrer einen wendenden Pkw erst spät. Es kam zu einem Unfall.

Am Mittwoch (23. Februar) hat sich gegen 16.10 Uhr im Bereich der Einmündung „Rheinlandstraße / Gelslinger Weg“ ein Verkehrsunfall zwischen einem 57-jährigen Pkw- und einem 16-jährigen Motorradfahrer ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der 57-Jährige mit seinem Pkw zunächst in Richtung Belmicke.

Dann beabsichtigte er, in Höhe der Einmündung zur „Rheinlandstraße“ mit seinem Fahrzeug zu wenden und in Richtung Drolshagen zu fahren. Während des bereits eingeleiteten Wendevorgangs blieb er kurz stehen, um zurückzusetzen.

+++ Lesen Sie hier: Kreis Olpe ist erster Kreis in NRW mit 90 Prozent Impfquote +++

Sachschaden im vierstelligen Bereich

Zur selben Zeit befuhr der 16-Jährige mit seinem Motorrad die Straße in Richtung Drolshagen. Aus derzeit noch nicht ermittelten Gründen bemerkte der Motorradfahrer den wendenden Pkw erst spät, versuchte noch zu bremsen, kollidierte aber dennoch mit dem Fahrzeug. Der 16-Jährige stürzte und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Motorrad und dem Pkw entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Für die Unfallaufnahme war die „Rheinlandstraße“ in beiden Richtungen sowie die Einmündung zum „Gelslinger Weg“ gesperrt. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe