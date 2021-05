Drolshagen: 21-Jährige wird bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Benolper Straße in Drolshagen ist eine 21-Jährige verletzt worden.

Drolshagen. Bei einem Auffahrunfall in Drolshagen ist eine 21 Jahre alte Fahrerin verletzt worden. Ihr Hintermann bemerkte zu spät, dass sie abbiegen wollte.

Leicht verletzt worden ist eine 21 Jahre alte Autofahrerin bei einem Auffahrunfall in Drolshagen am Freitag, wie die Polizei Olpe erst am Montag berichtete.

Sie wollte gegen 12.40 Uhr von der Benolper Straße in Richtung Olpe nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Ein hinter ihr fahrender 56-Jähriger bemerkte zu spät, dass sie aufgrund des Gegenverkehrs abbremsen musste. Als ihr Wagen schon stand, fuhr der 56-Jährige mit seinem Fahrzeug auf.

Die 21-Jährige wollte im Nachgang an die Unfallaufnahme einen Arzt aufsuchen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Bereich.

