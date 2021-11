Drolshagen: 28-Jähriger mit 1,8 Promille am Steuer erwischt

Drolshagen. Bei einem 28-jährigen Autofahrer wurde nach einem kleinen Unfall in Drolshagen ein Promille-Wert von 1,8 festgestellt.

Am Montag, 15. November, erhielt die Polizei um 17:34 Uhr Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B55, in der Höhe der Einmündung „in der Wünne“ in Drolshagen. Ein 28-jähriger PKW-Fahrer übersah aus ungeklärten Gründen den entgegenkommenden PKW eines 23-jährigen Autofahrers. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß mit jeweils geringem Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Im Laufe der Unfallaufnahme ergaben sich jedoch Hinweise darauf, dass der 28-jährige unter Alkoholeinfluss stand.

Führerschein wurde sichergestellt

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,8 Promille. Daher wurde der Fahrer zur Polizeiwache gebracht, um dort eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

