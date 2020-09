Drolshagen: 60-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Drolshagen. Bei einem Auffahrunfall in Drolshagen-Eichen ist eine Autofahrerin verletzt worden. Verursacht hat den Unfall ein Lkw-Fahrer.

Bei einem Auffahrunfall ist eine 60-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 15.55 Uhr auf der B 55 in Eichen leicht verletzt worden. Auf dem Weg in Richtung Olpe kam ihr ein dunkelgrüner Lkw entgegen, der trotz Überholverbot an einem anderen Fahrzeug vorbeifuhr. Daraufhin bremsten sowohl der ihr vorausfahrende Fahrer als auch sie selbst ihre Fahrzeuge ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein nachfolgender 18-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß erlitt die 60-Jährige leichte Verletzungen, eine ärztliche Behandlung lehnte sie ab.

Der Lkw-Fahrer hielt zwar kurz an, setzte dann aber seine Fahrt fort. Die Geschädigte beschrieb den Fahrer folgendermaßen: etwa 60 Jahre alt, graues Haar, schlanke Statur, deutschsprachig ohne Akzent. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.