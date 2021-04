Drolshagen: 79-Jähriger prallt mit Roller gegen Auto

Drolshagen. Ein 79-Jähriger verlor auf der L 708 bei Drolshagen die Kontrolle über seinen Roller und prallte gegen ein Auto. Er war wohl zu schnell unterwegs.

Zu einem Unfall auf der L 708 bei Drolshagen wurden am Donnerstagnachmittag Rettungsdienst und Polizei gerufen. Ein 79 Jahre alter Rollerfahrer war aus Richtung Wegeringhausen gekommen und wollte in Richtung Schreibershof fahren. Nach Aussage der Polizei kam er wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit am Ende der Ausbaustrecke in einer Linkskurve nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen. Dort verlor er die Kontrolle über sein Krad zog nach links zurück auf die Fahrbahn und prallte dort gegen einen Wagen, der von einer 62-Jährigen gefahren wurde. Auf der Fahrbahn kam er schließlich zu Fall.

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen eines Rettungswagens sowie eines Notarztes um den 79-Jährigen. Er wurde im Rettungswagen untersucht, wollte aber nicht mit ins Krankenhaus. Stattdessen setzte er sich nach der polizeilichen Unfallaufnahme wieder auf seinen Roller und fuhr mit diesem davon.

Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe etwa 6000 Euro aus. Der Verkehr wurde für die Dauer des Einsatzes von der Polizei geregelt.