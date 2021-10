Drolshagen: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Als die Polizei an der Spielhalle in Drolshagen eintraf, fehlte von den Tätern bereits jede Spur.

Drolshagen. Einbrecher haben in Drolshagen die Eingangstür einer Spielhalle aufgebrochen. Als der Alarm anschlug, flüchteten sie, vermutet die Polizei.

Offenbar hat die Alarmanlage einer Spielhalle in Drolshagen in der Nacht zu Donnerstag Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gegen 3.14 Uhr schlug der Einbruchsalarm am Postweg an, berichtet die Polize. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Eingangstür auf, von den Tätern fehlte aber jede Spur.

An der Tür wurden diverse Hebelmarken eines Werkzeugs festgestellt. Im Inneren der Spielhalle wurden allerdings keine weiteren Beschädigungen festgestellt werden. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

