Matthias Grütz aus Belmicke, der seit 1994 sein Fotogeschäft in Drolshagen betreibt, hat eine Leidenschaft für die Arbeit mit Holz. Weihnachtskrippen baut er schon viele Jahre, seit einiger Zeit auch Urnen in unterschiedlichsten Variationen. Hier zeigt er eine Kapelle und eine Almhütte, in denen Platz ist für die Urnengefäße.