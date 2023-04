Drolshagen: Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach

Wegeringhausen. Ein Unfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen bei Wegeringhausen. Ein 33-Jähriger wurde schwer verletzt.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am Sonntagmorgen um kurz 2.41 Uhr zu einem Unfall auf die Kölner Straße (B55) nach Wegeringhausen gerufen worden. Kurz nach dem Ortsausgang war ein 33-jähriger Fahrer eines VW, der in Richtung Bergneustadt unterwegs war, in einer langgezogenen Linkskurve ungebremst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort prallte der Wagen gegen ein Verkehrsschild und überschlug sich. Auf dem Dach blieb der Pkw schließlich liegen.

Im Fahrzeug eingeklemmt

Eine Ersthelferin kümmerte sich um den Verletzten und wählte den Notruf. Der Löschzug Drolshagen rückte mit vier Fahrzeugen und rund 25 Einsatzkräften aus. Bereits wenige Minuten später waren die Einsatzkräfte noch vor dem Rettungsdienst an der Unfallstelle. Dort fanden sie den Pkw, in dem sich der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt war. Da sich sein Gesundheitszustand zunehmend verschlechterte, entschieden sich die Feuerwehr-Kräfte zu einer Sofortrettung.

Mit schwerem technischem Gerät konnte der Patient schließlich aus dem Fahrzeug befreit werden. Mittlerweile war auch der Rettungswagen aus dem Oberbergischen Kreis, der Notarzt aus dem Kreis Olpe sowie die Polizei eingetroffen. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus gefahren. Da sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt ergab, wurde eine Blutprobe angeordnet. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

