Drolshagen: Autoaufbruch wegen zwei Heißluftfönen

Drolshagen. Professionelle Automarder brechen einen Transporter auf. Die Beute sind zwei Heißluftföne.

In der Nacht zu Dienstag (27. Oktober) öffneten Unbekannte in der Straße „Am Wall“ gewaltsam einen Kastenwagen. Sie schnitten dazu eine circa fünf Zentimeter große Öffnung in die Seitentür des Fahrzeuges und konnten so auf den Schließmechanismus einwirken.

Nach dem Öffnen entwendeten die Täter aus dem Laderaum zwei Heißluftföne der Marke Leister. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.