Drolshagen: Autobahn-Talbrücke Bleche wird überprüft

Drolshagen/Bleche. Experten nehmen die Talbrücke unter die Lupe. Während der Arbeiten werden auf der Brücke die Fahrstreifen verengt.

An der Talbrücke Bleche der A 45 zwischen Meinerzhagen und Drolshagen findet von Donnerstag, 11. November, bis Montag, 22. November, die so genannte Hauptprüfung statt, die Autobahn Westfalen alle sechs Jahre durchführt. Da bei dieser Prüfung unter anderem mit einem Brückenuntersichtgerät gearbeitet wird, müssen auf der Brücke die Fahrstreifen verengt werden. Das Untersichtgerät ist eine Arbeitsbühne, die von einem Spezialfahrzeug unter den Brückenüberbau gehoben wird. Dort können die Brückenexperten dann alle Bauteile der Brücke im Detail in Augenschein nehmen. Die Prüfung beginnt am Donnerstag in Fahrtrichtung Frankfurt.

Alle sechs Jahre

Für Brücken steht alle sechs Jahre eine umfassende Hauptprüfung an. Die Brückenprüfer nehmen dabei sämtliche Bauwerksteile unter die Lupe. Das gilt auch für schwer zugängliche Bereiche. Die Bauteile werden „handnah“ geprüft. Das heißt, der Prüfende muss mit Hilfe von Gerüsten, Hubbühnen oder speziellen Brückenuntersichtgeräten so nah an die Bauteile herankommen, dass zum Beispiel auch mit einem Werkzeug direkt an der Brücke geprüft werden kann. Abdeckungen von Bauwerksteilen, z. B. Schutzhauben bei Seilen, Lagermanschetten, Schutzhüllen oder Schachtabdeckungen müssen geöffnet werden, damit auch dort mögliche Schäden entdeckt werden können. Ist eine Brücke mit einem Hohlkasten konstruiert, muss die Prüfung auch innen stattfinden.

+++ Lesen Sie auch: Brand in Gerlingen - jetzt ist die Ursache geklärt +++

Alle drei Jahre findet eine sogenannte Einfach-Prüfung statt. Diese Begutachtung wird in der Regel als erweiterte Sichtprüfung durchgeführt. Lager, Gelenke und auch Verschleißteile wie die Übergangskonstruktionen werden dabei besonders in den Blick genommen. Bei der Sichtprüfung sind auch Verankerungen von Bauteilen – das können zum Beispiel Entwässerungsleitungen oder Lärmschutzwände sein – genauer zu betrachten. Die Fundamente einer Brücke werden je nach Bauweise untersucht. Steht eine Brücke im Wasser muss darauf geachtet werden, dass sich am Fundament keine Auskolkung (Erosion des Bodens um das Fundament herum) gebildet hat.

Unter Beobachtung

Auch in den Jahren ohne Prüfung steht jedes Bauwerk unter Beobachtung. Die zuständige Autobahnmeisterei führt jährlich eine ausführliche Besichtigung durch. Gibt es Bauteile, die bei Prüfungen auffällig geworden sind, werden diese kontinuierlich beobachtet. Nach außergewöhnlichen Ereignissen, wie zum Beispiel Beschädigungen durch einen Unfall oder Hochwasser, können Sonderprüfungen angeordnet werden. Im Bauwerksbuch werden für jede Brücke Schäden, Mängel oder Besonderheiten elektronisch dokumentiert. Das Buch wird beim Bau angelegt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe