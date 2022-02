Drolshagen: Autofahrer kollidiert mit einer Schutzplanke

Drolshagen. Auf der B 55 zwischen Hützemert und Drolshagen kam es am Sonntag zu einem Unfall. Ein 66-Jähriger kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab.

Ein Alleinunfall hat sich am Sonntag (27. Februar) gegen 22.50 Uhr auf der B 55 zwischen Hützemert und Drolshagen ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Drolshagen. Vor dem Ortseingang kam er witterungsbedingt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Schutzplanke.

Sachschaden im vierstelligen Eurobereich

Dabei wurde der 66-Jährige verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sowohl an dem Pkw als auch an der Leitplanke entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

