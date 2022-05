Drolshagen: Autofahrer übersieht Radfahrerin - Zeugen gesucht

Drolshagen. Nach einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in Berlinghausen wird eine 55-Jährige Radlerin verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein Verkehrsunfall zwischen einer 55-jährigen Radfahrerin und einem 42-jährigen Autofahrer hat sich am Dienstag gegen 12.20 Uhr auf der Napoleonstraße in Berlinghausen ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr die Radfahrerin die Napoleonstraße aus Drolshagen in Richtung Berlinghausen. Zeitgleich befuhr der Pkw-Fahrer die Straße Am Sonnenhang und beabsichtigte, in die gegenüberliegende Eichener Straße einzufahren. Dabei kam es beim Einfahren in den Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit der vorfahrtberechtigten Radfahrerin.

Die 55-Jährige stürzte und verletzte sich. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Es entstand an beiden Fahrzeugen geringer Sachschaden.

Bereits am Samstag, 21. Mai, hatte sich gegen 11.15 Uhr auf der K 37 in Husten ein Unfall eines 30-jährigen Radfahrers ereignet, bei dem der Gestürzte schwer verletzt wurde. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht das Verkehrskommissariat Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Diese melden sich bitte beim Verkehrskommissariat Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4110.

