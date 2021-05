Drolshagen: Autofahrer unter Drogen und ohne Führerschein

Die Polizei hielt in Drolshagen einen 36-Jährigen an, der unter Drogen und ohne Führerschein mit dem Auto fuhr.

Drolshagen. Ein 36-Jähriger ist in Drolshagen ohne Führerschein und unter Drogen Auto gefahren – und erwischt worden. Jetzt erwartet ihn eine Strafe.

Ein 36 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstag in Drolshagen dabei erwischt worden, als er unter dem Einfluss von Drogen und ohne Führerschein unterwegs war. Beamte hielten ihn gegen 14.25 Uhr für eine Verkehrskontrolle an, berichtet die Polizei Olpe.

Durch einen Drogentest konnte nachgewiesen werden, dass der Fahrer Betäubungsmittel eingenommen hatte. Die Polizei schrieb entsprechende Anzeigen.

