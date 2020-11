Drolshagen: Autofahrer verliert Kennzeichen und kehrt zurück

Wegeringhausen. Nachdem der junge Mann ein Verkehrszeichen beschädigt und dabei sein Kennzeichen verloren hatte, fuhr er zunächst weiter. Doch er kam zurück:

Ein junge Mann (27) konnte sich offenbar nicht so recht entscheiden, wie er mit dem Unfall umgehen sollte: Er befuhr am Sonntagmorgen gegen 1:45 Uhr zunächst einen Kreisverkehr in Drolshagen-Wegeringhausen. Dort beschädigte er ein Verkehrszeichen und verlor dabei sein Kennzeichen. Der 27-Jährige setzte seine Fahrt zunächst fort, kehrte aber später zur Unfallstelle zurück. Hier nahm er sein zuvor verlorenes Kennzeichen an sich und entfernte sich fußläufig.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allerdings kam ihm die Polizei auf die Schliche und und konnte ihn in der Nähe des Kreisverkehres antreffen. Der Unfallfahrer stand merklich unter Alkoholeinfluss. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz eines Führerscheines war. Nun erwarten ihn Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie Unfallflucht. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt.