Drolshagen: Autofahrerin (22) gerät auf die Gegenfahrbahn

Drolshagen. Zu einem Unfall kam es am Freitagabend zwischen Dirkingen und Drolshagen. Eine 22-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Eine 22-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Olpe ist am Freitagabend gegen 21 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Verbindungsweg zwischen Drolshagen und Dirkingen verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu.

Sie war in einem Seat Ibiza von Drolshagen in Richtung Dirkingen gefahren und aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links auf die Gegenfahrspur geraten. In einer Linkskurve kam ihr ein 19-jähriger Fahrer eines Seat Megan entgegen. Im Kurvenbereich stießen beide Autos zusammen.

Während der Megan-Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer mit dem Schecken davon kamen, wurde die vermeintliche Unfallverursacherin mit dem Rettungswagen nach einer Versorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus gefahren. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr Iseringhausen mit an die Unfallstelle gerufen worden. Sie streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab, schalteten die beiden Autos stromlos und stellten den Brandschutz sicher. Die Unfallwagen mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden.

