Drolshagen: Autos stoßen frontal zusammen – Fahrer verletzt

In Drolshagen kam es an Allerheiligen zu einem Autounfall mit zwei Verletzten.

Bei einem Frontalzusammenstoß in Drolshagen sind am Montag zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Die 61 und 52 Jahre alten Männer kollidierten mit ihren Fahrzeugen nach Polizeiangaben gegen 14.50 Uhr auf der K 36 zwischen Berlinghausen und Drolshagen. Wie es genau zu dem Unfall an der durch parkende Autos beengten Stellen gekommen ist, war zunächst unklar.

Die beiden Männer wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus Olpe gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 14.000 Euro.

