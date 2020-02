Drolshagen. Die Idee, an der Schillerstraße in Drolshagen einen Wohnhof für Senioren zu errichten, ist zwar vom Tisch, es gibt aber neue Perspektiven.

Drolshagen: Baugebiet statt Schwimmbad?

Die Ideen und Pläne, auf dem Grundstück des alten Bolzplatzes an der Drolshagener Schillerstraße einen Wohnhof für Senioren zu errichten, ist erst einmal vom Tisch. Das bestätigte Drolshagens Bürgermeister Uli Berghof auf Anfrage unserer Zeitung. Jetzt tun sich aber ganz neue Perspektiven auf. Und die haben mit der Zukunft des benachbarten Hallenbades zu tun.

Kreis Olpe Sorgenkind Hallenbad Die Kosten für die Sanierung des Drolshagener Hallenbades war von Gutachter Dietmar Schaumburg (Marienheide) auf rund sieben Millionen Euro geschätzt worden. Alle Fraktionen im Drolshagener Stadtrat hatten sich anlässlich der Haushaltsberatungen grundsätzlich dafür ausgesprochen, dass die Stadt ein Schwimmbad haben solle. Das Projekt Wohnhof steht für gemeinschaftliche Lebensmöglichkeiten in Sinne einer Senioren-Wohngemeinschaften, in denen ältere Menschen ihre persönlichen Wohnräume haben, aber auch Gemeinschaftsräume mit anderen - alles inklusive der Möglichkeit einer ärztlichen und pflegerischen Betreuung.

Die Vorgeschichte in Sachen Wohnhof: Berghof und sein Wendener Kollege Bernd Clemens waren Anfang 2019 im Olper Kreishaus beim Besuch des CDU-Staatssekretärs Jan Heinisch aus dem NRW-Bauministerium auf das Thema gestoßen und hatten es später im Düsseldorfer Ministerium vertieft.

Berghof klärte jetzt darüber auf, warum aus dem Wohnhof-Projekt zumindest an der Schillerstraße nichts wird: „Im Ministerium wurde uns geraten, uns vor Ort an die Sozialträger zu wenden, die einen solchen Wohnhof betreiben könnten.“ Gespräche mit der Caritas und der Olper Gesellschaft der Franziskanerinnen hätten aber ergeben, dass sich der Standort aus deren Sicht zu weit weg vom Ortskern befinde. Berghof: „Sollte sich ein zentraleres Grundstück finden, wäre Interesse vorhanden.“

Aber auch ohne den Wohnhof, so Berghof, gebe es großes Interesse von Bau-Investoren, die Fläche „Bolzplatz“ zu entwickeln und mit Ein- oder Mehrfamilienhäusern zu bebauen.

Viele dicke Brocken

Doch angesichts der zahlreichen dicken Brocken, die auf der Projektliste der Stadt ganz oben stünden, müsse das Thema Schillerstraße/Bolzplatz erst einmal zurückgestellt werden. Allen voran die ungewisse Zukunft des städtischen Hallenbades spiele dabei eine wesentliche Rolle: „Solange nicht eindeutig geklärt ist, was aus unserem Hallenbad wird, passiert da erst einmal nichts“, so der Bürgermeister.

Hintergrund: Das Hallenbad liegt in direkter Nachbarschaft des Bolzplatzgrundstückes Schillerstraße. Sollte sich die Stadt gegen eine Sanierung und für einen Bad-Neubau an anderer Stelle entscheiden, böte sich an, beide Grundstücke, Bolzplatz und Hallenbad, gemeinsam zu erschließen und zu vermarkten. Allein das Bolzplatz-Grundstück ist über 5.000 Quadratmeter groß und bietet Platz für acht Bauplätze zwischen 400 und 500 Quadratmeter, darüber hinaus noch 1.000 Quadratmeter für ein Mehrfamilienhaus-Projekt.

Hallenbad in Drolshagen. Das Schmuckstück ist in die Jahre gekommen, hat das Zeug, zum Millionen-Grab zu werden. Foto: Foto: Lenne-Therme

Das Grundstück, auf dem das Hallenbad steht, ist fast 9000 Quadratmeter groß. Leicht ausrechenbar, welches Potenzial ein Neubaugebiet Schillerstraße/Hallenbad mit dann rund 14.000 Quadratmetern hätte.

Doch soweit wollte Uli Berghof noch nicht denken. Die Großprojekte Sekundarschule, neue Flüchtlingsunterkunft, Rathaussanierung und Hallenbad stünden in der Prioritätenliste vorne. Klar ist dem Bürgermeister, dass das nur mit erheblichen Fördermitteln des Landes und Bundes zu stemmen ist, aus welchem Fördertopf das Geld auch kommen wird.

UDW-Fraktions-Chef Andreas Wintersohl hatte das Thema Bolzplatz/Hallenbad in seiner Haushaltsrede bereits angeschnitten.

Wintersohl: „Es ergibt auch Sinn, die Bebauung des Bolzplatzes nicht getrennt von der Entscheidungsfindung zur Zukunft unseres Stadtbades zu sehen. ...Ich möchte daher ... noch einmal eindringlich an das Vorhaben erinnern, hier dann eine Bebauung zu ermöglichen, die zwingend auch Wohnraum für finanziell schwächere Menschen schafft.“