Drolshagen: Bei „Rische’s“ erwacht Kleinkunst aus Lockdown

Am 27. August startet rische's Kleinkunstbühne planmäßig in die 11. Spielzeit 2021/22. Ein besonderes Highlight ist der Auftritt von Ingo Nommsen am Sonntag, 10. Oktober.

Drolshagen. „Rische’s“ startet in die neue Spielzeit: Welche Stars auf der Kleinkunstbühne in Drolshagen auftreten und welche Corona-Regeln gelten.

Nach summiert mehr als zwölf Monaten coronabedingter Zwangspause ist „Rische’s“ zurück im Eventgeschäft und hat Anfang August den Veranstaltungsbetrieb wieder aufgenommen. Seitdem haben schon zahlreiche Kochkurse und Genussveranstaltungen am Voßhölzchen in Drolshagen stattgefunden. Besonders freut sich man sich bei „Rische’s“ darüber, dass auch die Kleinkunstbühne aus ihrem Lockdown-Schlaf erwacht und nächste Woche planmäßig in die elfte Spielzeit startet. Ein abwechslungsreiches Comedy- und Kabarettprogramm erwartet die Zuschauer mit Künstlerinnen und Künstlern wie David Werker, Lioba Albus, Ausbilder Schmidt, Heinz Gröning, Sia Korthaus, Murzarella, René Steinberg und vielen mehr.

Ein Highlight ist der Auftritt von Ingo Nommsen am Sonntag, 10. Oktober. Er kommt mit seinem Stand-up Programm „Live!“ zu „Rische’s“ und spielt zwei exklusive Shows vor jeweils nur 24 Gästen. Ingo Nommsen ist hauptberuflich Moderator beim Fernsehen und moderierte 19 Jahre Deutschlands erfolgreichste TV Morning-Show „Volle Kanne“. Der Journalist und Fernsehmoderator hat in dieser Zeit weit über 3000 Interviews geführt. Mit seinem neuen Buch „Erfolgsmenschen“ über Begegnungen mit vielen Stars und Geschichten seines eigenen spannenden Karriereweges begeistert er jetzt seine Leser.

Schon lange gelingt ihm als Moderator auch auf der Bühne der Spagat zwischen Information und Entertainment. Und er ist auch in anderen Bereichen des Entertainments mit großer Leidenschaft aktiv.

TV-Moderator Ingo Nommsen auf Live-Tour

Als Musiker hat er Auftritte mit Bands wie Silly, The BossHoss oder The Baseballs. Als Stand-Up-Comedian sorgt er im Berliner Quatsch Comedy Club genauso für Lacher wie im New Yorker Gotham Comedy Club.

Jetzt geht der TV-Moderator auf Live-Tour. Dabei kann er seine Fernsehzuschauer besser kennenlernen und sein Publikum neue Seiten an ihm entdecken. Ingo Nommsen lädt seine Zuschauer ein, mit ihm hinter die Kulissen des Fernseh- und Showgeschäfts zu schauen. Eine One-Man-Mixshow mit Lesung, Comedy, Talk und Musik.

Informationen zu den „Corona Event-Spielregeln“ und der 3G-Kontrolle gibt es tagesaktuell auf der Website des Veranstalters. „Das Rische’s-Team sowie die Künstler und Künstlerinnen erfüllen auch die Auflagen der 3Gs. Alle im Team sind geschult, weitergebildet und mit dem Hygiene- und Sicherheitskonzept bestens vertraut. Zertifizierte Luftreinigungsgeräte, fortwährende Luftgüte-Messungen, kontrollierte Frischluftzufuhr sowie strikte Beachtung aller geltenden Vorschriften verstehen sich von selbst.“ erklärt Silke Rische. „Hoffen wir, dass unser Publikum wieder Lust hat auszugehen und Live-Kultur zu erleben.“

>>> Vorverkauf gestartet

Der Vorverkauf läuft für alle Kleinkunsttermine der neuen Spielzeit.

Infos und Buchung auf www.risches.de, unter Tel. 02761/979163 oder per E-Mail an info@risches.de.

