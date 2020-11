Drolshagen: Bürgermeister will alle einbinden

Einige Dicke Brocken, dessen ist sich Drolshagens alter und neuer Bürgermeister Uli Berghof bewusst, sind in der neuen Wahlperiode von Verwaltung und Stadtparlament zu bewältigen. Angst davor habe er aber nicht. Auch die vergangene Wahlperiode habe es in sich gehabt. Darauf verwies er am Donnerstag Abend in der konstituierenden Stadtratssitzung, also in der ersten Sitzung nach der Kommunalwahl.

Bestimmt wurde die Sitzung von zahlreichen Formalien und Wahlen: Unter anderem galt es, die stellvertretenden Bürgermeister zu wählen. Hier gab es einen Wechsel. Da die CDU jetzt die absolute Mehrheit innehat, stellt sie vereinbarungsgemäß auch den Ersten Stellvertretenden Bürgermeister. Das ist Andreas Wigger (Berlinghausen), vorher 2. stellv. Bürgermeister. Thomas Gosmann (SPD) rückt vom ersten ins zweite Glied, ist jetzt 2. stellv. Bürgermeister.

Uli Berghof wird in der konstituierenden Ratssitzung als alter und neuer Drolshagener Bürgermeister vereidigt, vom ältesten Ratsvertreter Ludwig Möthe (rechts). Foto: Josef Schmidt / WP

Berghof lobte in seiner ersten Rede im neuen Rat die Wahlbeteiligung der Kommunalwahl. An der Wahl hätten mit fast 60 Prozent zwar immer noch zu wenige der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger teilgenommen, aber fast 3,5 Prozent mehr als bei der vorausgegangenen Kommunalwahl.“ Berghof bedankte sich für sein eigenes „überwältigendes Ergebnis bei der Bürgermeisterwahl.“ Die Wählerschaft habe unter anderem honoriert, dass im Stadtrat alle Fraktionen gehört worden seien und eine stets sachliche Diskussion stattgefunden habe. „Nach der Wahl haben mich mehrere Drolshagener angesprochen und aufgefordert, nun trotz geänderter Mehrheitsverhältnisse wie bisher weiterzumachen. Dass ich dies tun werde, habe ich bereits vor der Wahl zugesagt und werde es – wie versprochen – auch so praktizieren.“

Keine Nachahmer

Im Rat werde sachorientiert gearbeitet: „Wir - Sie und ich - ahmen hier nicht die Politik des Bundes- oder Landtages nach, bekämpfen uns nicht bei jeder Möglichkeit und sind nicht einfach gegen die Vorschläge einer anderen Partei, Wählergemeinschaft oder der Verwaltung, nur weil sie einem selbst nicht eingefallen sind. Die Stadtverordnetenversammlung Drolshagen stellt die Interessen unserer Stadt an die erste Stelle.“

Alle Ratsvertreter werden vom Bürgermeister im neuen Stadtrat begrüßt und verpflichtet. Foto: Josef Schmidt/ WP

Die Dicken Brocken, die Berghof als „große Aufgaben“ bezeichnete, seien greifbar: Zunächst die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie, das Bemühen um weiteres Bauland, Sanierung und Ausbau von Feuerwehrhäusern, Suche oder Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft, Sanierung und Ausbau der früheren Hauptschule, jetzt Sekundarschule, und der Grundschulen, das Stadtbad und auch das Rathaus. Berghof: „Alle diese Gebäude müssen den aktuellen Anforderungen angepasst werden.“

All das sei aber eine Gemeinschaftsaufgabe und nicht seine alleinige als Bürgermeister, wie ein Ratsherr es mal ausgedrückt habe.

„Allein kann ich sie nicht auflösen. Dazu gilt es weiterhin zusammenzuwirken. Ich darf vieles vorbereiten, aber wir diskutieren und suchen gemeinsam nach der besten Lösung“, hob Berghof hervor.