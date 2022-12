Drolshagen: Das sind die Preisträger des Klimaschutzpreises

Drolshagen. Drei Vereine aus Drolshagen haben sich in diesem Jahr besonders für die Umwelt eingesetzt. Eine Bürgerin wurde mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet.

Auch im Jahr 2022 erhielt die Stadt Drolshagen wieder von der Firma Westenergie AG 1000 Euro zur Auslobung eines Klimaschutzpreises. Der Preis sollte für Leistungen verliehen werden, die in besonderem Maße zur Erhaltung natürlicher oder zur Verbesserung ungünstiger Umweltbedingungen in der Stadt Drolshagen beitragen.

Die Menschen, die sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt einsetzen und in der Regel ehrenamtlich vor Ort tätig sind, sollen auf diesem Wege eine Anerkennung für ihr Tun erhalten.

Die Preisträger

Beim Klimaschutzpreis haben gewonnen:

1. Dorfgemeinschaft Berlinghausen (Einrichtung einer Tauschbörse u.a. mit Hilfe einer Dorf-App) sowie die Dorfgemeinschaft Wegeringhausen (Anpflanzung einer 40 Meter langen Buchenhecke am Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schule“)

2. Heimatverein für das Drolshagener Land (Durchführung von Seminaren zur Obstbaumveredelung sowie Unterhaltung von zwei Streuobstwiesen)

3. Bücherei der Katholischen Kirchengemeinde Drolshagen (Beschaffung von Kinderbüchern zur Ausleihe mit den Themen Umwelt- und Klimaschutz).

Nachdem die Geldpreise vorab überwiesen wurden, erhielten die Teilnehmer kurz vor Weihnachten im Rahmen einer kleinen Feierstunde eine Urkunde. Diese überreichte Westenergie-Kommunalbetreuer Achim Loos im Musiksaal des Verwaltungsgebäudes „Altes Kloster“.

Der Frühjahrsputz

Auch im Jahr 2021 fand der traditionelle Frühjahrsputz (üblicherweise im Familienverbund) in Drolshagen statt, nur die Belobigungsfeier fiel wegen der Corona-Problematik aus. Deshalb sollten nun sowohl die Beiträge aus den Jahren 2021 und 2022 gewürdigt werden.

Insgesamt wurden in den beiden Jahren fast 25 Kubikmeter achtlos weggeworfene Abfälle wie Flaschen, Verpackungen, Autoreifen, Atemschutzmasken usw. aber auch ungewöhnliche Fundstücke, wie Küchenmöbel in Heimicke, eine komplett bezogene Matratze in Hützemert sowie Kochtöpfe, Nähmaschine und Dachrinnen in Benolpe von insgesamt 587 freiwilligen Helfern, vorwiegend Kindern und Jugendlichen, eingesammelt.

Jede Gruppe erhielt für die erbrachten Leistungen aus den Händen von Bürgermeister Ulrich Berghof eine Urkunde sowie ein Preisgeld in Höhe von 50 Euro pro Jahr. Die Preise wurden gestiftet vom St. Gerhardus-Haus (Oliver Hürtgen) und Peter Schürholz (Klimafoerderer.de).

Bürgermeister Berghof dankte den Spendern, die es schon seit vielen Jahren möglich machen, diesen Preis auszuloben und den vielen Helfern, überwiegend Kindern und Jugendlichen, indem er die kleine finanzielle Zuwendung für ein gemütliches Beisammensein überreichte.

Die Teilnehmer

Diese Vereine und Institutionen haben sich für den Klimaschutzpreis 2022 beworben:

1. Dorfverein Hützemert mit der KJG Hützemert, „Frühjahrsputz in und um Hützemert“;

2. Kindergarten „Unterm Regenbogen“Schreibershof, „Frühjahrsputz in Schreibershof“;

3. Heimatverein Bleche in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten „Die kleinen Strolche“, „Frühjahrsputz in und um Bleche“;

4. Kinder vom Neubaugebiet „Ober der Sengenau“, „Abfallsammelaktionen im Bereich des Neubaugebietes Ober der Sengenau“;

5. Klassen 8f und 8g der Sekundarschule Olpe-Drolshagen, „Abfallsammelaktion rund um die Sekundarschule und die angrenzenden Wohngebiete“;

6. Dorfkinder Husten, „Frühjahrsputz in Husten“;

7. Dorfgemeinschaft Germinghausen in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten „Kita Mittendrin“, „Frühjahrsputz in und um Germinghausen“;

8. Kinder von Dumicke, „Frühjahrsputz in und um Dumicke“;

9. SGV-Drolshagen (Dorfgemeinschaft Benolpe), „Abfallsammelaktion in und um Benolpe“;

10. Familien Kämpf und Kühr, „Abfallsammelaktionen im Stadtpark“;

11. Kinder und Jugendliche von Wegeringhausen, „Abfallsammelaktionen in und um Wegeringhausen“;

12. Dorfgemeinschaft Heimicke, „Dorfputz in Heimicke und Hochsiepen“;

13. TUS Drolshagen-Handballabteilung, „Reinigungsmaßnahmen im Bereich Wünne“;

14. Dorfgemeinschaft Essinghausen, „Dorfaktion – Sauberes Essinghausen“;

15. „Halbhüster Biber“ mit Unterstützung der Interessengemeinschaft Halbhusten e.V., „Frühjahrsputz in Halbhusten“;

16. St. Franziskus-Kindergarten in Drolshagen, „Abfallsammelaktionen rund um den Kindergarten und im angrenzenden Wald“.

Der Ehrenpreis

Für 20 Jahre regelmäßige und unentgeltliche Reinigungsmaßnahmen im Zentralort Drolshagen erhielt Petra Schwarz einen Ehrenpreis mit einer kleinen Anerkennung in Höhe von 200 Euro.

Petra Schwarz sammelt unermüdlich weggeworfene Abfälle ein, pflegt Baumscheiben, reinigt Bushaltestellen und ist dabei mit Abfallsack, Besen, Kehrblech, Eimer und Schrubber unterwegs.

Bürgermeister Ulrich Berghof würdigte Petra Schwarz mit den Worten: „Sie ist ‘die gute Seele’ für einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt und ist sich dabei nicht zu schade, die üblen Hinterlassenschaften von recht rücksichtlosen Mitmenschen mit ihren eigenen Händen zu beseitigen. Ihr gilt unsere volle Anerkennung und unser ganz besonderer Dank! Chapeau!“

