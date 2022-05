Drolshagen: Das WP-Mobil kommt nach Iseringhausen

Iseringhausen. Das WP-Mobil kommt am Dienstag, 24. Mai, nach Iseringhausen. Alle sind ab 18 Uhr vor dem örtlichen Feuerwehrhaus eingeladen.

Das WP-Mobil kommt in den Iseringhauser Grund. Am Dienstag, 24. Mai, sind alle Leserinnen und Leser eingeladen, sich zum örtlichen Feuerwehrhaus aufzumachen. Auf dem dortigen Gelände steht ab 18 Uhr das WP-Mobil, und dort haben die Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, mit der WP-Redaktion Olpe ins Gespräch zu kommen. Sollte der Himmel seine Schleusen öffnen, ermöglicht die Feuerwehr ein Treffen mit Abstand, aber ohne Regen in der Fahrzeughalle.

Örtliche Themen gibt es mehr als genügend – da ist der Veranstaltungsort selbst, das Feuerwehrhaus, für dessen millionenteure Erweiterungsarbeiten kürzlich der symbolische erste Spatenstich ausgeführt wurde. Da sind die verdorrten Wälder, die ringsherum von der Borkenkäfer-Kalamität und den Sturmschäden künden und Fragen nach der Zukunft der heimischen Forste stellen. Da ist die Windkraft, die durch den von Versorger Gelsenwasser geplanten Windpark „A4“ parallel zur gleichnamigen Autobahn auch Iseringhauser Wälder betrifft und damit die örtlichen Gemüter bewegt.

+++ Lesen Sie hier: Wirtschaft im Kreis Olpe - Die Unsicherheit ist groß +++

Und da ist das Thema „Dorfentwicklung“, das mehrere junge Iseringhauserinnen und Iseringhauser kürzlich von sich aus aufgriffen, indem sie gegen die Tatsache protestierten, dass die Bezirksregierung es der Stadt praktisch unmöglich macht, neues Bauland auszuweisen und damit ihren Wunsch blockiert, im Heimatdorf ein Zuhause bauen zu können. Und da ist die Bildung des neuen Pastoralen Raums Olpe/Drolshagen, in dem auch die katholische Pfarrgemeinde Iseringhausen nun in einem deutlich größeren Verbund als bisher zu Hause ist.

Eine gewisse Zentralfunktion

Über 600 Einwohner hat das Dorf, zum Ortsvorsteherbezirk kommen noch die Siedlungen Eltge und Heiderhof hinzu, doch zum Ortstermin mit dem WP-Mobil sind auch alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Brachtpetals willkommen. Iseringhausen ist so etwas wie der Zentralort dieses Teils des Drolshagener Stadtgebiets und hat mit Feuerwehr, Kindergarten, Pfarrvikarie, Kirche und vielen Vereinen eine gewisse Zentralfunktion.

Iseringhausen ist die zweitletzte Station der diesjährigen WP-Mobil-Tour, finaler Termin ist in Heinsberg am 7. Juni.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe