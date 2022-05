Drolshagen: Dieses Paar feiert seine Diamantene Hochzeit

Seit 60 Jahren sind Magdalene (87) und Antonius Schürholz (88) aus Berlinghausen verheiratet. Am 18. Mai 1962 gaben sie sich in St. Anna in Belmicke das Ja-Wort.

Berlinghausen. Antonius und Magdalene Schürholz aus Berlinghausen feiern ihre Diamantene Hochzeit. So begehen sie heute ihren besonderen Tag.

Am heutigen Mittwoch, 18. Mai, feiern Antonius und Magdalene Schürholz aus Berlinghausen ihre Diamantene Hochzeit. Mit einem Dankgottesdienst in der örtlichen Kapelle St. Maria vom Berge Karmel und einem großen Familienessen begehen die beiden ihren ganz besonderen Tag.

Es war der 1. Mai 1958, als sich Antonius und Magdalene Schürholz, geborene Halbe aus Belmicke, zum ersten Mal begegneten. „Ich war mit unserem Männergesangverein auf einer Wanderung. Abends kehrten wir ins St. Clemens-Haus zur Maifeier ein“, erinnert sich Antonius Schürholz. Zwar war es – wie das Ehepaar erzählt – nicht die vielbeschworene Liebe auf den ersten Blick, aber das Kennenlernen hatte einen bleibenden Eindruck hinterlassen, so dass der junge Antonius fortan des Öfteren mit seinem Moped auf die Hohe Belmicke fuhr, um seine Magdalene zu freien.

+++ Lesen Sie hier: Nach Zugunfall: Jungbulle eingeschläfert - „Es ist wirklich traurig“ +++

Aus dem Tanz in den Mai wurde schließlich ein Tanz ins Glück. Am 18. Mai 1962 sagten Antonius und Magdalene in der St. Anna Kirche in Belmicke vor Pastor Johannes Werner „Ja“ zu ihrem gemeinsamen Lebensweg. Gefeiert wurde in der heute längst nicht mehr bestehenden Dorfschänke Bieker, die die Schwester von Magdalene betrieb.

„Zufriedenheit und gegenseitige Freiheit“

Drei Söhne – Bernd, Stefan und Benedikt – bekam das Paar und freut sich heute über vier Enkel und zwei Urenkel. Antonius Schürholz, gelernter Schreiner und später beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe als Straßenwärter angestellt, hielt in seiner Freizeit seinem Chor die Treue. 65 Jahre lang war er als zweiter Tenor beim MGV Harmonie Berlinghausen aktives Mitglied. Magdalene Schürholz, in jungen Jahren Kunststopferin bei Leop. Krawinkel in Bergneustadt, widmete sich ganz der großen Familie. Gemeinsames Hobby war das Kegeln. Und auch für das Reisen fand man Zeit. Zusammen mit der Kolpingsfamilie oder auch mal tief in den Süden auf die Kanaren. „60 Jahre ist ja schon eine Leistung“, lächelt das Jubelpaar und nennt die Maxime für ein langes gemeinsames Leben: „Zufriedenheit und gegenseitige Freiheit.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe