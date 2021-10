Drolshagen: Einbrecher stehlen Münzen aus Bankfiliale

Drolshagen. Einbrecher haben in einer Bank in Drolshagen einen Automaten für Münzrollen aufgebrochen. Wie viel Geld sie erbeuteten, war zunächst unklar.

Münzrollen haben Einbrecher in einer Bank in Drolshagen erbeutet. In der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr , bis Donnerstag, 8 Uhr, hebelten sie nach Polizeiangaben ein Fenster auf, um in die Filiale einzudringen. Dort brachen sie Teile des Münzrollenautomaten auf und verursachten so einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Wert der Beute war zunächst unklar.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

