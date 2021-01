Drolshagen: Einbrecher überschlagen sich auf Flucht mit Auto

Zwei Verdächtige, die eine Milchtankstelle in Drolshagen aufgebrochen haben sollen, haben sich auf der Flucht mit ihrem Wagen überschlagen.

Drolshagen. Zwei Männer haben eine Milchtankstelle in Drolshagen aufgehebelt. Auf der Flucht bauten sie einen Unfall, so dass sie gefasst werden konnten.

Ein spektakulärer Unfall hat die Flucht zweier Verdächtiger verhindert, die in der Nacht zu Montag in Drolshagen-Gelslingen eine Milchtankstelle aufgebrochen haben sollen.

Gegen 4 Uhr bemerkten die Anwohner die Tat am Höhenweg. Die Männer hebelten den Automaten auf und entwendeten die Bargeldeinnahmen und eine Geldzählmaschinen. Sie folgten den Tätern, die mit dem Auto in Richtung Reichshof flüchteten. Auf winterglatter Straße kam der Fluchtwagen von der Fahrbahn ab, überschlug sie und blieb auf dem Dach liegen, so dass die Geschädigten die Männer einholen konnten.

Die Verdächtigen befreiten sich selbst aus dem Fahrzeug und flüchteten zunächst zu Fuß weiter. Sie konnten durch die Verfolger aber gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die eingesetzten Beamten fanden in dem Unfallauto sowie in unmittelbarer Nähe Bargeld, Teile des Automaten, Gummihandschuhe sowie Aufbruchswerkzeuge und die entwendete Zählmaschine auf. Die Gegenstände wurden sichergestellt, eine Anzeige geschrieben und die Personalien die Täter festgestellt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt.

Es entstanden ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich an der Milchtankstelle sowie ein hoher Sachschaden an dem Auto.

