Drolshagen: Einbruch in Getränkemarkt gescheitert

Drolshagen. Ein Unbekannter hat in Drolshagen versucht, in einen Getränkemarkt einzubrechen. Es blieb aber beim Versuch, wohl weil der Täter gestört wurde.

Ein bisher unbekannter Täter hat in der Nacht zu Sonntag versucht, in einen Getränkemarkt in Drolshagen einzubrechen. Gegen 0.10 Uhr meldete ein Zeuge nach Polizeiangaben einen akustischen Alarm im Hansaweg. Er beobachtete einen etwa 30 bis 35 Jahre alten, ungefähr 1,85 Meter großen, mit einer hellen Hose und einem dunklen Pullover mit Kapuze bekleideten Mann. Dieser flüchtete in Richtung Alte Landstraße.

Die Polizei durchsuchte das Umfeld des Tatorts, konnte aber keinen Verdächtigen aufgreifen. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

