Blaulicht Drolshagen: Einbruch in Wohnhaus aufgeklärt - Täter in Haft

Drolshagen. Die Polizei nahm ein Einbrecher-Quartett fest. Nicht nur in Alperscheid waren die vier Männer aktiv.

Der Einbruch in ein Wohnhaus im Ortsteil Alperscheid am vergangenen Donnerstag ist wohl aufgeklärt. In Siegen wurden vier Männer vorläufig festgenommen. Sie stehen laut Polizei im Verdacht noch am gleichen Tag u. a. in Freudenberg Tageswohnungseinbrüche begangen zu haben. Die Verdächtigen wurden am Freitag beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt und sitzen nun in Untersuchungshaft.

Die Täter waren am Donnerstag gegen 9.30 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in die untere leerstehende Etage des Hauses in Alperscheid eingedrungen. Anschließend versuchten sie die Haustür der Hauptwohnung gewaltsam zu öffnen. Dabei wurden sie von einem Nachbarn beobachtet, der sofort die Polizei verständigte und von seinem Grundstück aus die Personen ansprach.

Schwarzer Mercedes

Die Täter flüchteten anschließend mit einem schwarzen Mercedes mit Siegener Kennzeichen vom Tatort. Eine Fahndung nach den Flüchtigen blieb zunächst erfolglos. Am Donnerstagnachmittag wurde ist eine Polizeistreife der Wache Kreuztal auf einen verdächtigen Pkw im Bereich der HTS-Anschlussstelle Kreuztal aufmerksam. Bei der anschließenden Polizeikontrolle wurden die vier männlichen Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 31 und 43 Jahren überprüft. Der Tatverdacht erhärtete sich und die Polizei nahm die Personen vorläufig fest.

Diebesgut gefunden

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen durchsuchte die Polizei die Wohnung der Männer. Hier konnte unter anderem Diebesgut aus einem Einbruch in Freudenberg aufgefunden und sichergestellt werden. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass die Tätergruppe mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Wohnungseinbruch in Freudenberg sowie für den Einbruch in Drolshagen verantwortlich ist.