Drolshagen: Einbruch in Wohnhaus - Schmuck weg

Drolshagen. Wieder Einbruch in ein Wohnhaus, diesmal am frühen Abend in Brachtpe. Die Kripo ermittelt.

Unbekannte sind am Freitag (22. Oktober) zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Strautsiepen“ in Brachtpe eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Räume und stahlen Schmuck. Der Wert der Beute liegt im dreistelligen Eurobereich. Wie die Täter in das Haus gelangten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei und sicherte auch Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

