Drolshagen: focus-Wohnhaus für Suchtkranke feiert Jubiläum

Drolshagen. Das focus-Wohnhaus in Drolshagen feiert sein 25-jähriges Bestehen. Über 150 Menschen fanden hier schon den Ausweg aus ihrer Suchterkrankung.

Ohne Angst leben, wieder zu sich finden und eine stabile Abstinenz aufbauen – das sind nur einige Maxime, die für die Unterstützungsleistungen der Drolshagener Caritas-Einrichtung gelten. Und das schon seit 25 Jahren. Das erste soziotherapeutische Wohnhaus für chronisch suchtkranke Menschen in Südwestfalen blickt auf eine lange Geschichte zurück. Über 155 Menschen wurden bislang betreut und begleitet. Unerwähnt sollte das Silberjubiläum, das Corona bedingt nicht gefeiert werden kann, daher nicht bleiben.

Der Rückblick

Die Einrichtung des Caritasverbandes für den Kreis Olpe wurde bereits im August 1995 eröffnet. Damals noch in Wenden in der ehemaligen Pflegevorschule, dem Heinrich-Krewet-Haus, wurde in direkter Nachbarschaft zum damaligen St.-Josefs-Altenheim ein bis dahin einmaliges Angebot für die Region geschaffen. 26 Frauen und Männer mit Alkohol- und/oder Medikamentenabhängigkeit fanden hier ein neues Zuhause und wichtige Unterstützungsleistungen. Denn mit dem chronischen Krankheitsverlauf sind immer auch Folgeschäden im körperlichen, seelischen und sozialen Bereich verbunden, weiß die heutige Leitung des focus-Wohnhauses Herrnscheider Weg, Diplom-Pädagogin Margarethe Kufel. „Unser soziotherapeutisches Angebot beinhaltet damals wie heute neben der Alltagsbetreuung auch die Beschäftigungstherapie und Freizeitgestaltung. Die Betroffenen haben oftmals die Bindungen in Familie, Arbeit und Gesellschaft verloren. In der Gemeinschaft des Hauses sollen sie ihren Platz finden und ein möglichst individuelles Leben führen“.

Die Weiterentwicklung

Im Laufe der Jahre wurde die Konzeption des Hauses neu geschrieben und angepasst. Von strengen Regeln und klinikähnlichen Strukturen ging man über zu mehr Selbstverantwortung und Eigenständigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner. Auch das alte Gebäude hielt den Anforderungen des modernen Wohnens nicht mehr stand. Mit viel Unterstützung seitens der Stadt Drolshagen war es dem Caritasverband im Jahr 2002 möglich, das Grundstück am Herrnscheider Weg zu kaufen und ein modernes Wohnhaus mit sechs Wohngemeinschaften und insgesamt 24 Plätzen zu errichten. 2003 erfolgte dann der Umzug von Wenden nach Drolshagen – und 2008, als Teil des Netzwerkes focus – Wohnen und Leben innerhalb des Caritasverbandes, wurde die Einrichtung umbenannt in focus-Wohnhaus Herrnscheider Weg. Bei der Planung des Hauses stets involviert waren neben den erfahrenen Mitarbeitenden auch die WGler, auf deren Bedürfnisse stets eingegangen wird.

Der Grundsatz

Heute leben die Bewohnerinnen und Bewohner in überschaubaren Wohngemeinschaften. Neben einem individuell gestalteten Rückzugsraum für jeden einzelnen, teilt sich jede der Wohngemeinschaften Küche sowie Wohn- und Esszimmer zur gemeinschaftlichen Nutzung. Die Betreuung der hilfesuchenden Menschen wird in einem rund-um-die-Uhr Prinzip von einem multiprofessionellen Team sichergestellt und begleitet. Dazu zählen Pädagogen, Erzieher, Arbeitserzieher, Pflegefachkräfte, Hauswirtschafterinnen sowie Verwaltungskräfte. Die Alltagsstruktur wird in erster Linie von den einzelnen Bewohnern bestimmt und je nach Bedarf mit Unterstützung der Mitarbeitenden gestaltet. Dazu gehört die Sicherstellung fester Zeiten für Aktivitäten wie Beschäftigungstherapie und sonstige Freizeiten, aber auch Körperpflege sowie Ruhezeiten und die geregelte Einnahme der Mahlzeiten.

Die Beschäftigungsangebote

Uli Brehm, Erzieher am Arbeitsplatz und Mann der ersten Stunde, war am Aufbau und der Entwicklung der Einrichtung beteiligt: „Neben klassischen Unterstützungsleistungen in Alltagssituationen hat sich unser Wohnhaus auch auf Beschäftigungsangebote im Bereich Holz und Gartenarbeit spezialisiert.“ Gerade das Holzangebot werde sehr viel genutzt. „Wir erledigen Auftragsarbeiten und ‚bedienen‘ auch das Lädchen in Olpe mit unseren selbst angefertigten Geschenkideen, welche dort zum Verkauf ausgestellt werden“, so Brehm.

Das Beschäftigungsangebot Garten beinhaltet Grün- und Rasenpflege für externe Kunden sowie die Pflege der Werkzeuge und Maschinen. „Es ist schön zu beobachten, wie unsere Bewohner nach den Einsätzen wieder in die Wohngruppen gehen und freudestrahlend von ihrem Tun berichten. Das erfüllt uns jeden Tag auf’s Neue und bestärkt uns in unserer Arbeit.“