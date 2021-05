Lkw-Brand in Drolshagen.

Feuer Drolshagen: Gestohlener Lkw brennt in Waldstück völlig aus

Drolshagen. Kurioser Einsatz für die Feuerwehr Drolshagen: In einem Waldstück brannte ein Lkw, der schon vergangenes Jahr als gestohlen gemeldet wurde.

Warum ein führerloser Lastwagen in einem Waldstück bei Drolshagen-Breitehardt am Montagmorgen in Flammen aufging, das müssen nun die Brandsachermittler der Kriminalpolizei ermitteln.

Der Lkw, der im vergangenen Jahr als gestohlen gemeldet worden war, stand in einem Wald rund 150 Meter von der Straße entfernt. Beim Eintreffen der Feuerwehr aus Drolshagen und Iseringhausen stand das Führerhaus im Vollbrand. Die Flammen hatten auch schon auf dem Waldbogen übergriffen und rund 20 Quadratmeter Fläche verbrannt.

Mit zwei Löschfahrzeugen fuhren die Brandbekämpfer einen steilen Weg zur Einsatzstelle und bauten eine Löschwasserversorgung auf. Mit 3500 Liter Wasservorrat wurde ein Erstangriff begonnen und die Flammen eingedämmt. Parallel bauten weitere Einsatzkräfte eine rund 150 Meter lange Schlauchleitung auf, mit der weitere 4500 Liter Wasser zum brennenden Lkw gepumpt wurden.

Anwohner entdeckt Rauch über Wald

Ein Anwohner hatte Rauch in dem Waldstück entdeckt und den Notruf gewählt. Gegen 10.18 Uhr klingelten dann die Funkmeldeempfänger der Feuerwehrkräfte. Mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften waren die beiden Einheiten ausgerückt. Nachdem die Feuerwehr ihre Arbeit erledigt hatte, nahm auch gleich die Polizei aus Olpe schon die Ermittlungen auf.

Wie lange das Fahrzeug ohne Kennzeichen in dem Waldstück stand und warum er gebrannt hat, ist nun Teil der Ermittlungen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen geborgen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf eine fünfstellige Summe. Wegen auslaufender Betriebsstoffe verständigte die Feuerwehr auch noch die Untere Wasserbehörde.

