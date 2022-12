Drolshagen: Heimatverein startet spannende Talkshow

Drolshagen. Im Heimathaus Drolshagen sollen in Zukunft Menschen mit außergewöhnlichen Berufen von ihrem Arbeitsalltag erzählen. So war der Auftakt.

Der Heimatverein für das Drolshagener Land startet mit einem neuen unterhaltsamen Bildungsformat. Dabei werden Menschen aus Drolshagen mit außergewöhnliche Berufen vorgestellt. Los ging es mit Christoph Rieder. Er ist Fluglotse.

+++ Lesen Sie auch: Großes WP-Jahresquiz im Kreis Olpe – Mitmachen und gewinnen +++

Entstanden ist dieses neue Veranstaltungsformat bei einem Gespräch an der Theke, das Christoph Rieder, Ehemann der Wirtin „Zur Alten Quelle“, mit Walter Wolf, einem ehemaligen Vorstandsmitglied des Heimatvereins, bei kühlem Bier führte. Als Christoph Rieder mit zündender Begeisterung von seinem Beruf erzählte, schlug Wolf ihm vor, dies doch einmal in aller Öffentlichkeit im Heimathaus zu wiederholen, was er sofort zusagte. Damit war das neue Format der „Talkshow im Heimathaus“ geboren. Im neuen Bildungsprogramm des Heimatvereins nahm der Vorstand die Idee auf und verband sie mit dem Anliegen, Heimat in der Gegenwart zu betrachten, was auch heißt, das Alltägliche und das Besondere in den Blick zu nehmen. Dazu gehören auch Menschen in der kleinen Stadt, die einen besonderen Beruf ausüben.

+++ Lesen Sie auch: Mehrweg von Burger King bis McDonald’s: So funktioniert es +++

Der Start dieses für einen Heimatverein neuen Bildungsformats, das fundierte Information mit hohem Unterhaltungswert kombiniert, hätte nicht besser sein können. In dem fast voll besetzten Vortragssaal lauschten die Teilnehmer den kurzweiligen und von hoher Fachkompetenz geprägten Ausführungen des Fluglotsen Christoph Rieder. Ausgehend von Reinhard Meys „Über den Wolken“ erklärte Rieder, dass dort die Freiheit eben nicht grenzenlos ist, sondern angesichts der Dichte der Flugbewegungen einer strengen Reglementierung bedarf. Christoph Rieder übernahm neben anderen Kollegen in Frankfurt die Aufgaben eines An- und Abfluglotsen, dessen Aufgabe es ist, die ankommenden und abgehenden Flüge des Flughafens zu kontrollieren und zu koordinieren. Er wird ständig begleitet durch einen zweiten Lotsen, der die Verbindungen zu den anderen Lotsen und weiteren Systemen der Flugsicherung hält. Damit ist der Lotse im „Approach Control Office“ frei, den Flugverkehr sicher zu managen.

Ausgeklügeltes System

In einer Originalaufnahme aus dem laufenden Betrieb präsentierte Rieder, wie es „live“ im Tower zugeht und wie viele Flugbewegungen er gleichzeitig im Blick und in Kontrolle halten muss. Es ist also keine „Luftaufsichtsbaracke“, wie es im Song von Reinhard Mey heißt, sondern ein technisch ausgeklügeltes System der Überwachung, der Kontrolle und der Leitung, mit der die Flugsicherung aufrechterhalten wird. Nach einem kleinen Film der Deutschen Flugsicherung, in dem die Arbeit der Fluglotsen plastisch und verständlich präsentiert wurde, erläuterte Christoph Rieder „unbremsbar“ und in seinem hessischen Dialekt ausführlich, wie außergewöhnlich, aber auch wie normal sein Beruf ist.

+++ Lesen Sie auch: Kreis Olpe: Essen in Mehrwegschüssel – Bis zu 15 Euro Pfand +++

Ganz klar wurde, wie hoch die Anforderung an Konzentration, Sprachkenntnis und Überblick ist. Mit jeder Äußerung wurde auch klar, wie er seinen Beruf geliebt hat und in der verantwortungsvollen Tätigkeit aufgegangen ist. Dank der Moderation von Walter Wolf wurde dies eine unterhaltsame und informative Veranstaltung.

An die Vorstellungen durch den nun seit kurzem im Ruhestand lebenden Fluglotsen schloss sich eine sehr konzentrierte Fragerunde an, die noch einmal Einzelheiten erläuterte, vertiefte, die aber auch besondere Situationen aufgriff, wie den Anschlag 9/11 auf die Zwillingstürme des World Trade Centers 2001 in New York. „Da waren wir besonders gefordert“, erläuterte Rieder, der wie viele die Nachricht zuerst mit Ungläubigkeit aufnahm, aber dann umfassend, schnell und präzise handeln musste, als alle Flüge von Europa über den Atlantik umkehrten und nun europaweit umgelenkt werden mussten. „Das war ein Worst Case“, sagte er, und atmete tief durch.

+++ Lesen Sie auch: Kreis Olpe: Teenager bei fieser „TikTok“-Challenge verletzt +++

Im abschließenden informellen Teil des Abends in der Gaststube des Heimatvereins, bei dem fast alle Teilnehmer blieben, gingen die Gespräche weiter, und das bei dem neuen Bier seines Sohnes Christian, der auch den Ausschank übernommen hatte. Erst um halb zwei verließen die letzten das Heimathaus, zufrieden mit Inhalt und Form. Was an der Theke beim Bier begonnen hatte, endete auch für die Protagonisten wieder an der Theke, diesmal im Heimathaus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe